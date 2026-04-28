Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода На Сонці понад 20 спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні

На Сонці понад 20 спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 12:56
На Сонці понад 20 спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні
Головний біль. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

У вівторок, 28 квітня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Водночас сонячна активність залишається помірною, а ймовірність спалахів зберігається.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 28 квітня

За даними спостережень, протягом останньої доби активність на Сонці була на середньому рівні.

Протягом останніх 24 годин зафіксовано 19 сонячних спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільший із яких досяг рівня М6. Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю серед великих сонячних явищ. Зокрема, спалах рівня М6 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також потенційно викликати сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що геомагнітне поле у вівторок залишатиметься спокійним. Водночас зберігається помірна сонячна активність із ймовірністю виникнення більш потужних спалахів Х-класу.

Читайте також:
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 28 квітня
Магнітні бурі. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Сонячна активність на 28 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху М-класу — 15%;
  • ймовірність спалаху Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 64.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Фахівці зазначають, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Попередження про такі явища допомагають завчасно знизити ризики серцево-судинних ускладнень, зокрема інфарктів та інсультів.

У періоди підвищеної сонячної активності метеозалежні люди можуть відчувати:

  • головний біль;
  • роздратованість;
  • слабкість і втому;
  • порушення сну;
  • пришвидшене серцебиття;
  • перепади артеріального тиску.

Лікарі радять у такі дні більше відпочивати, уникати перевантажень та уважніше ставитися до власного здоров'я.

Як писали Новини.LIVE, Гідрометцентр попередив про заморозки до -3 °С сьогодні.

Крім того, синоптик Наталія Птуха повідомила, коли до України прийде потепління після морозів і шквального вітру.

самопочуття магнітні бурі метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації