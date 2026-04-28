На Сонці понад 20 спалахів: прогноз магнітних бур на сьогодні

Головний біль. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

У вівторок, 28 квітня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. Водночас сонячна активність залишається помірною, а ймовірність спалахів зберігається.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 28 квітня

За даними спостережень, протягом останньої доби активність на Сонці була на середньому рівні.

Протягом останніх 24 годин зафіксовано 19 сонячних спалахів класу С та чотири спалахи класу М, найбільший із яких досяг рівня М6. Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю серед великих сонячних явищ. Зокрема, спалах рівня М6 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також потенційно викликати сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що геомагнітне поле у вівторок залишатиметься спокійним. Водночас зберігається помірна сонячна активність із ймовірністю виникнення більш потужних спалахів Х-класу.

Магнітні бурі. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Сонячна активність на 28 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 15%;

ймовірність спалаху Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 64.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Фахівці зазначають, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Попередження про такі явища допомагають завчасно знизити ризики серцево-судинних ускладнень, зокрема інфарктів та інсультів.

У періоди підвищеної сонячної активності метеозалежні люди можуть відчувати:

головний біль;

роздратованість;

слабкість і втому;

порушення сну;

пришвидшене серцебиття;

перепади артеріального тиску.

Лікарі радять у такі дні більше відпочивати, уникати перевантажень та уважніше ставитися до власного здоров'я.

