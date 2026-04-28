На Солнце более 20 вспышек: прогноз магнитных бурь на сегодня
Во вторник, 28 апреля, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. В то же время солнечная активность остается умеренной, а вероятность вспышек сохраняется.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 28 апреля
По данным наблюдений, в течение последних суток активность на Солнце была на среднем уровне.
В течение последних 24 часов зафиксировано 19 солнечных вспышек класса С и четыре вспышки класса М, самая большая из которых достигла уровня М6. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности среди крупных солнечных явлений. В частности, вспышка уровня М6 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также потенциально вызвать солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что геомагнитное поле во вторник будет оставаться спокойным. В то же время сохраняется умеренная солнечная активность с вероятностью возникновения более мощных вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 28 апреля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки М-класса — 15%;
- вероятность вспышки Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 64.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Специалисты отмечают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Предупреждения о таких явлениях помогают заблаговременно снизить риски сердечно-сосудистых осложнений, в частности инфарктов и инсультов.
В периоды повышенной солнечной активности метеозависимые люди могут испытывать:
- головную боль;
- раздражительность;
- слабость и усталость;
- нарушение сна;
- учащенное сердцебиение;
- перепады артериального давления.
Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, избегать перегрузок и внимательнее относиться к собственному здоровью.
