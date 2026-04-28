На Солнце более 20 вспышек: прогноз магнитных бурь на сегодня

Во вторник, 28 апреля, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. В то же время солнечная активность остается умеренной, а вероятность вспышек сохраняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 28 апреля

По данным наблюдений, в течение последних суток активность на Солнце была на среднем уровне.

В течение последних 24 часов зафиксировано 19 солнечных вспышек класса С и четыре вспышки класса М, самая большая из которых достигла уровня М6. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности среди крупных солнечных явлений. В частности, вспышка уровня М6 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также потенциально вызвать солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что геомагнитное поле во вторник будет оставаться спокойным. В то же время сохраняется умеренная солнечная активность с вероятностью возникновения более мощных вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 28 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 15%;

вероятность вспышки Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 64.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Специалисты отмечают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Предупреждения о таких явлениях помогают заблаговременно снизить риски сердечно-сосудистых осложнений, в частности инфарктов и инсультов.

В периоды повышенной солнечной активности метеозависимые люди могут испытывать:

головную боль;

раздражительность;

слабость и усталость;

нарушение сна;

учащенное сердцебиение;

перепады артериального давления.

Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, избегать перегрузок и внимательнее относиться к собственному здоровью.

Как писали Новини.LIVE, Гидрометцентр предупредил о заморозках до -3 °С сегодня.

Кроме того, синоптик Наталья Птуха сообщила, когда в Украину придет потепление после морозов и шквального ветра.