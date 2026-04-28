Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода На Солнце более 20 вспышек: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 12:56
Головная боль. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Во вторник, 28 апреля, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. В то же время солнечная активность остается умеренной, а вероятность вспышек сохраняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 28 апреля

По данным наблюдений, в течение последних суток активность на Солнце была на среднем уровне.

В течение последних 24 часов зафиксировано 19 солнечных вспышек класса С и четыре вспышки класса М, самая большая из которых достигла уровня М6. Вспышки М-класса относятся к средним по мощности среди крупных солнечных явлений. В частности, вспышка уровня М6 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также потенциально вызвать солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что геомагнитное поле во вторник будет оставаться спокойным. В то же время сохраняется умеренная солнечная активность с вероятностью возникновения более мощных вспышек Х-класса.

Магнитные бури. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Солнечная активность на 28 апреля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки М-класса — 15%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 64.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Специалисты отмечают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Предупреждения о таких явлениях помогают заблаговременно снизить риски сердечно-сосудистых осложнений, в частности инфарктов и инсультов.

В периоды повышенной солнечной активности метеозависимые люди могут испытывать:

  • головную боль;
  • раздражительность;
  • слабость и усталость;
  • нарушение сна;
  • учащенное сердцебиение;
  • перепады артериального давления.

Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, избегать перегрузок и внимательнее относиться к собственному здоровью.

Как писали Новини.LIVE, Гидрометцентр предупредил о заморозках до -3 °С сегодня.

Кроме того, синоптик Наталья Птуха сообщила, когда в Украину придет потепление после морозов и шквального ветра.

самочувствие магнитные бури метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации