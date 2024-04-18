Очікується похолодання — погода в Україні 19 квітня

Дівчина ховається від мокрого снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 19 квітня, в Україні очікується хмарна погода. Місцями можливий дощ. Загалом температура повітря коливатиметься в межах +14...+19 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 квітня

В Україні 19 квітня очікується хмарна погода. Крім південно-східної частини та крайнього заходу, невеликий, вночі очікується помірний дощ.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +2...+7 °С тепла (у західних областях на поверхні ґрунту заморозки +0...+5 °С, на Закарпатті сильні заморозки +0...+3 °С), вдень +8...+13 °С тепла;

на сході та південному сході країни вночі +7...+12 °С, вдень +14...+19 °С.

в Карпатах невеликий сніг, температура вночі -3...-8 °С, вдень близько 0 °С.

Погода в Україні 19 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 19 квітня

В столиці очікується хмарна погода. Вночі помірний, вдень невеликий дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

повітряпо області вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С;

у Києві вночі +4...+6 °С, вдень близько +10 °С.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Очікується значна сніголавинна небезпека. 18-19 квітня — на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Окрім того, низька сніголавинна небезпека, очікується 18-19 квітня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Місцевим мешканцям варто утриматися від походів у гори в ці дні.

Лавинна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Додамо, що дощі через діяльність циклону та атмосферних фронтів пройдуть у четвер практично повсюди, з сильним вітром, у Карпатах йтиме сніг. На сході опади місцями, а на півдні будуть сонячні прояснення. Там, де тепліше, прогримлять грози.

Нагадаємо, що синоптики Укргідрометцентру попереджають про підтоплення та пожежну небезпеку в Україні 16-19 квітня.