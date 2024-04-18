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На тепло можно не надеяться — в Укргидрометцентре рассказали о погоде на завтра

18 апреля 2024 18:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Очікується похолодання — погода в Україні 19 квітня
Девушка прячется от мокрого снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В пятницу, 19 апреля, в Украине ожидается облачная погода. Местами возможен дождь. В целом температура воздуха будет колебаться в пределах +14…+19 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

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Погода в Украине 19 апреля

В Украине 19 апреля ожидается облачная погода. Кроме юго-восточной части и по крайней мере, небольшой, ночью ожидается умеренный дождь.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +2...+7 °С тепла (в западных областях на поверхности почвы заморозки +0...+5 °С, в Закарпатье сильные заморозки +0...+3 °С), днем +8... +13 °С тепла;
  • на востоке и юго-востоке страны ночью +7...+12 °С, днем +14...+19 °С.
  • в Карпатах небольшой снег, температура ночью -3...-8 °С, днем около 0 °С.
погода в Украине
Погода в Украине 19 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 19 апреля

В столице ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • воздух по области ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С;
  • в Киеве ночью +4...+6 °С, днем около +10 °С.
погода в Киеве
Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Ожидается значительная снеголовичная опасность. 18-19 апреля - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Синоптики предупреждают о возможном схождении лавин при низких дополнительных нагрузках.

Кроме того, низкая снеголавинная опасность ожидается 18-19 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Местным жителям следует воздержаться от походов в горы в эти дни.

синоптики предупредили
Лавинная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Добавим, что дожди из-за деятельности циклона и атмосферных фронтов пройдут в четверг практически повсюду, с сильным ветром, в Карпатах будет идти снег. На востоке местами осадки, а на юге будут солнечные прояснения. Там, где потеплее, прогремят грозы.

Напомним, что синоптики Укргидрометцентра предупреждают о подтоплении и пожарной опасности в Украине 16-19 апреля.

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