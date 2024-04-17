Прогноз погоди на 18 квітня — Наталя Діденко попередила про похолодання

Люди гуляють під дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

Після короткого потепління, в Україні знов настає похолодання. Найближчими днями температура буде опускатись до +6 °С.

Про це повідомляє народний синоптик Наталія Діденко у середу, 17 квітня.

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Хоча сезон опалення в Україні вже закінчився, завтра у більшості областей очікується сильне похолодання. Після позачергового потепління до +26...+28 °С, прийшла черга готувати теплий одяг.

Похолодання більше стосується західних областей, північних та значної частини центру. Завтра, 18-го квітня, в цих регіонах протягом дня очікується +6...+12 °С.

А на сході триватиме літо, +24...+29 °С. Також тепло буде в Дніпрі та Кропивницькому з районами, також на півдні, вдень +19...+22 °С, місцями до +24 °С, хіба що на Одещині свіжіше, +17...+19 °С.

Дощі через діяльність циклону та атмосферних фронтів пройдуть у четвер практично повсюди, з сильним вітром, у Карпатах йтиме сніг.

На сході опади місцями, а на півдні будуть сонячні прояснення.

Там, де тепліше — прогримлять грози.

Пост Наталії Діденко. Фото: скриншот

У Києві 18-го квітня знову холодно і дощі, з сильним поривчастим вітром. Максимальна температура повітря коливатиметься завтра близько +7 °С.

Надалі денна температура повітря в Україні буде підвищуватись, а на сході вирівняється від +24...+28 °С до +14...+19 °С.

У ніч на суботу у більшості областей України, окрім південної частини, очікуються заморозки! Тому розсаду саджати ще зарано, радить синоптик.

Нагадаємо, народний синоптик Діденко попередила про різке похолодання у вівторок.

Раніше у ДТЕК заявили, що наразі немає необхідності впроваджувати графіки погодинних відключень світла по всій країні. Проте влітку все може змінитися.