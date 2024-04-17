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Народный синоптик Наталья Диденко предупреждает о сильном похолодании в нескольких областях

17 апреля 2024 15:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик Наталья Диденко предупреждает о сильном похолодании 18 апреля в нескольких областях
Люди гуляют под дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

После короткого потепления в Украине снова наступает похолодание. В ближайшие дни температура будет опускаться до +6 °С.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко в среду, 17 апреля.

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Хотя сезон отопления в Украине уже закончился, завтра в большинстве областей ожидается сильное похолодание. После внепланового потепления до +26...+28 °С, пришел черед готовить теплую одежду.

Похолодание больше касается западных областей, северных и значительной части центра. Завтра, 18 апреля, в этих регионах в течение дня ожидается +6...+12°С.

А на востоке будет продолжаться лето, +24...+29 °С. Также тепло будет в Днепре и Кропивницком с районами, также на юге, днем +19...+22°С, местами до +24°С, разве что в Одесской области прохладнее, +17...+19°С.

Дожди из-за циклона и атмосферных фронтов пройдут в четверг практически повсюду, с сильным ветром, в Карпатах будет идти снег.

На востоке местами осадки, а на юге будут солнечные прояснения.
Там, где теплее, прогремят грозы.

Народный синоптик Наталья Диденко предупреждает о сильном похолодании в нескольких областях - фото 1
Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

В Киеве 18 апреля снова холодно и дожди, с сильным порывистым ветром. Максимальная температура воздуха будет колебаться завтра около +7 °С.

Впоследствии дневная температура воздуха в Украине будет повышаться, а на востоке будет колебаться от +24...+28 °С до +14...+19 °С.

В ночь на субботу в большинстве областей Украины, кроме южной части, ожидаются заморозки! Поэтому рассаду сажать еще рано, советует синоптик.

Напомним, народный синоптик Диденко предупредила о резком похолодании во вторник.

Ранее в ДТЭК заявили, что нет необходимости внедрять графики почасовых отключений света по всей стране. Однако летом все может измениться.

погода
Киев
непогода
Украина
похолодание
Наталка Диденко
синоптик

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