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На Україну насувається шторм — народний синоптик Діденко розповіла, де вируватиме негода

25 січня 2024 21:00
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 26 січня від Наталки Діденко
Чоловік йде вулицею під час негоди. Фото: 0462.ua/news
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У деяких областях України можливі штормові пориви вітру завтра, 26 січня. Погода не матиме особливих змін, а температура повітря максимально опуститься до -3°C. 

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко

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За словами Діденко, завтра синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться.

Так, температура повітря протягом дня становитиме -3...+3°C. 

Водночас у низці регіонів можливі штормові пориви вітру — це всі західні області, Житомирщина, Одещина, частина Криму та Вінниччина.

Очікується, що пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 м/с.

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Карта вітрів. Фото: Наталка Діденко

На решті території України пройде дощ та мокрий сніг.

Погода в Києві 26 січня

У Києві завтра, 26 січня, також буде вогко та хмарно, очікується дощ та мокрий сніг.

Температура повітря коливатиметься близько 0°C. 

Зазначається, що надалі очікується невелике похолодання.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра чекати на сніг та дощі. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с. У західних, Одеській областях, подекуди на Вінниччині та Житомирщині будуть пориви 15-20 м/с. 

Раніше ми писали, що Україну сьогодні, 25 січня, накриє мокрим снігом та дощами. Синоптики попереджають про рвучкий вітер до 20 м/с у Рівненській, Львівській, Житомирській, Київській та інших областях.

погода
сніг
зима
Наталка Діденко
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