Прогноз погоди на 26 січня від Наталки Діденко

На Україну насувається шторм — народний синоптик Діденко розповіла, де вируватиме негода
У деяких областях України можливі штормові пориви вітру завтра, 26 січня. Погода не матиме особливих змін, а температура повітря максимально опуститься до -3°C.
Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 26 січня
За словами Діденко, завтра синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться.
Так, температура повітря протягом дня становитиме -3...+3°C.
Водночас у низці регіонів можливі штормові пориви вітру — це всі західні області, Житомирщина, Одещина, частина Криму та Вінниччина.
Очікується, що пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 м/с.
На решті території України пройде дощ та мокрий сніг.
Погода в Києві 26 січня
У Києві завтра, 26 січня, також буде вогко та хмарно, очікується дощ та мокрий сніг.
Температура повітря коливатиметься близько 0°C.
Зазначається, що надалі очікується невелике похолодання.
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра чекати на сніг та дощі. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с. У західних, Одеській областях, подекуди на Вінниччині та Житомирщині будуть пориви 15-20 м/с.
Раніше ми писали, що Україну сьогодні, 25 січня, накриє мокрим снігом та дощами. Синоптики попереджають про рвучкий вітер до 20 м/с у Рівненській, Львівській, Житомирській, Київській та інших областях.
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