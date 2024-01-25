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На Украину надвигается шторм — народный синоптик Диденко рассказала, где будет бушевать непогода

25 января 2024 21:00
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на 26 января от Натальи Диденко
Мужчина идет по улице во время непогоды. Фото: 0462.ua/news
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В некоторых областях Украины возможны штормовые порывы ветра завтра, 26 января. В погоде не будет особых изменений, а температура воздуха максимально опустится до -3°C.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, завтра синоптическая ситуация в Украине особо не изменится.

Так, температура воздуха в течение дня составит -3...+3°C.

В то же время, в ряде регионов возможны штормовые порывы ветра — это все западные области, Житомирщина, Одещина, часть Крыма и Винницкая область.

Ожидается, что порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Карта ветров. Фото: Наталья Диденко

На остальной территории Украины пройдет дождь и мокрый снег.

Погода в Киеве 26 января

В Киеве завтра, 26 января, также будет сыро и облачно, ожидается дождь и мокрый снег.

Температура воздуха будет колебаться около 0°C.

Отмечается, что в дальнейшем ожидается небольшое похолодание.

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Скриншот сообщения Диденко

Напомним, что в Укргидрометцентре рассказали, где завтра ждать снег и дожди. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В западных, Одесской областях, где-то в Винницкой и Житомирской области будут порывы 15-20 м/с.

Ранее мы писали, что Украину сегодня, 25 января, покроет мокрым снегом и дождями. Синоптики предупреждают о порывистом ветре до 20 м/с в Ровенской, Львовской, Житомирской, Киевской и других областях.

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