Погода в Україні у неділю 4 серпня — прогноз Наталки Діденко

На Україну суне антициклон Julian — народний синоптик Діденко пояснила, як зміниться погода
У неділю над значною частиною України ще пануватиме циклон і практично всюди пройдуть дощі, подекуди з грозами. Проте вдень частина областей вже потрапить під дію антициклону Julian, який змінить погодну картину.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram у суботу, 3 серпня.
Погода в Україні 4 серпня
За прогнозом Наталки Діденко, 4 серпня вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами.
"Вдень захід та більша частина півночі вже потраплять під вплив західного антициклону Julian, тому опади тут будуть малоймовірними. Проте все ж центр, місцями південь та схід отримають у неділю благословенну вологу від циклону", — йдеться в повідомленні.
Температура повітря протягом дня очікується +20...+27 °C, на південному сході — Запоріжжя, Донеччина, Луганщина та Крим — до +28+...32 °C.
Погода у Києві 4 серпня
У Києві 4 серпня дощі можливі вночі та вранці, проте вже вдень опади мають припинитися. Температура повітря коливатиметься близько +25 °C.
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