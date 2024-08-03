Погода в Україні у неділю 4 серпня — прогноз Наталки Діденко

Люди йдуть під парасолею у зливу. Фото: УНІАН

У неділю над значною частиною України ще пануватиме циклон і практично всюди пройдуть дощі, подекуди з грозами. Проте вдень частина областей вже потрапить під дію антициклону Julian, який змінить погодну картину.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram у суботу, 3 серпня.

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Рух циклону Україною. Фото: Наталка Діденко

Погода в Україні 4 серпня

За прогнозом Наталки Діденко, 4 серпня вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами.

"Вдень захід та більша частина півночі вже потраплять під вплив західного антициклону Julian, тому опади тут будуть малоймовірними. Проте все ж центр, місцями південь та схід отримають у неділю благословенну вологу від циклону", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря протягом дня очікується +20...+27 °C, на південному сході — Запоріжжя, Донеччина, Луганщина та Крим — до +28+...32 °C.

Погода у Києві 4 серпня

У Києві 4 серпня дощі можливі вночі та вранці, проте вже вдень опади мають припинитися. Температура повітря коливатиметься близько +25 °C.