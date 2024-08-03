Погода в Украине в воскресенье 4 августа — прогноз Наталки Диденко

На Украину движется антициклон Julian — народный синоптик Диденко объяснила, как изменится погода
В воскресенье над значительной частью Украины еще будет царить циклон и практически повсюду пройдут дожди, иногда с грозами. Однако днем часть областей уже попадет под действие антициклона Julian, который изменит погодную картину.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram в субботу, 3 августа.
Погода в Украине 4 августа
По прогнозу Наталки Диденко, 4 августа ночью и утром практически повсюду в Украине пройдут дожди, временами с грозами.
"Днем запад и большая часть севера уже попадут под влияние западного антициклона Julian, поэтому осадки здесь будут маловероятными. Однако все же центр, местами юг и восток получат в воскресенье благословенную влагу от циклона", — говорится в сообщении.
Температура воздуха в течение дня ожидается +20...+27°C, на юго-востоке — Запорожье, Донецкая область, Луганщина и Крым — до +28+...32°C.
Погода в Киеве 4 августа
В Киеве 4 августа дожди возможны ночью и утром, однако днем осадки должны прекратиться. Температура воздуха будет колебаться около +25 °C.
Читайте Новини.LIVE!