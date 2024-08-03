Погода в Украине в воскресенье 4 августа — прогноз Наталки Диденко

Люди идут под зонтом в ливень. Фото: УНІАН

В воскресенье над значительной частью Украины еще будет царить циклон и практически повсюду пройдут дожди, иногда с грозами. Однако днем часть областей уже попадет под действие антициклона Julian, который изменит погодную картину.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram в субботу, 3 августа.

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Движение циклона по Украине. Фото: Наталья Диденко

Погода в Украине 4 августа

По прогнозу Наталки Диденко, 4 августа ночью и утром практически повсюду в Украине пройдут дожди, временами с грозами.

"Днем запад и большая часть севера уже попадут под влияние западного антициклона Julian, поэтому осадки здесь будут маловероятными. Однако все же центр, местами юг и восток получат в воскресенье благословенную влагу от циклона", — говорится в сообщении.

Температура воздуха в течение дня ожидается +20...+27°C, на юго-востоке — Запорожье, Донецкая область, Луганщина и Крым — до +28+...32°C.

Погода в Киеве 4 августа

В Киеве 4 августа дожди возможны ночью и утром, однако днем осадки должны прекратиться. Температура воздуха будет колебаться около +25 °C.