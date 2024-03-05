Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 6 березня

Люди йдуть вулицею з парасолями, падає мокрий сніг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у середу, 6 березня, буде холодною, подекуди стовпчики термометрів опустяться до поділки -3 °C. Очікуються зимові опади у вигляді мокрого снігу та дощу, які переважатимуть на заході України.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 березня

В Україні буде хмарна погода 6 березня. Опади передбачаються на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині. Регіони накриють дощі та мокрий сніг. Також в Карпатах та на Прикарпатті буде туманна погода вранці середи. В цей день переважатиме північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Середня температура повітря 6 березня коливатиметься вночі від -3 до +2 °C, а вдень від +1 до +6 °C. На Закарпатті та південних областях синоптики прогнозують від 0 до +5 °C вночі та від +7 до +12 °C вдень.

Мапа погоди в Україні 6 березня

Погода в Києві та області 6 березня

У Києві та області тенденція хмарної погоди збережеться і 6 березня. Істотних опадів не прогнозується. Очікуються пориви північно-східного вітру, 5-10 м/с.

Температура повітря в регіоні становитиме від -3 до +2 °C вночі та від +1 до +6 °C вночі.

Натомість у столиці буде прохолодніше. Там вночі буде близько 0 °C, а вдень від +2 до +4 °C.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що 6 березня, погода в Україні буде холодною та триватиме упродовж декількох днів. Температура повітря не перевищить +1...+5 °C.

Додамо, протягом тижня погода не радуватиме українців. Очікується похолодання, а в деяких регіонах пройдуть сильні дощі.