Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 6 марта.

Люди идут по улице с зонтиками, падает мокрый снег. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в среду, 6 марта, будет холодной, иногда столбики термометров опустятся до деления -3 °C. Ожидаются зимние осадки в виде мокрого снега и дождя, которые будут преобладать на западе Украины.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 марта

В Украине будет облачная погода 6 марта. Осадки предполагаются на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельнитчине и Виннитчине. Регионы накроют дожди и мокрый снег. Также в Карпатах и Прикарпатье будет туманная погода утром среды. В этот день будет преобладать северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Средняя температура воздуха 6 марта будет колебаться ночью от -3 до +2 °C, а днем от +1 до +6 °C. На Закарпатье и южных областях синоптики прогнозируют от 0 до +5 °C ночью и от +7 до +12 °C днем.

Карта погоды в Украине 6 марта

Погода в Киеве и области 6 марта

В Киеве и области тенденция облачной погоды сохранится и 6 марта. Существенных осадков не прогнозируется. Ожидаются порывы северо-восточного ветра, 5-10 м/с.

Температура воздуха в регионе будет от -3 до +2 °C ночью и от +1 до +6 °C ночью.

В столице же будет прохладнее. Там ночью будет около 0 °C, а днем от +2 до +4 °C.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что 6 марта погода в Украине будет холодной и продлится несколько дней. Температура воздуха не превысит +1...+5 °C.

Добавим, в течение недели погода не будет радовать украинцев. Ожидается похолодание, а в некоторых регионах пройдут дожди.