Прогноз погоди в Україні з 22 по 28 липня

На заміну спеці прийшли дощі — повний прогноз погоди в Україні на наступний тиждень
В Україні з 22 по 25 липня очікується помірковано тепла погода. Проте протягом усього тижня варто очікувати періодичні дощі у всіх регіонах.
Про це повідомили у Meteoprog.
Прогноз погоди в Україні на тиждень з 22 по 28 липня
Протягом тижня очікується комфортна погода та дощі майже по всій Україні. Спекотна температура повітря збережеться на південному сході та в Криму від +33…+35 °С. Відповідно середня температура за тиждень сягатиме норми, але на півдні та сході показники очікуються на 2-4 °С вище норми.
Погода в Україні 22 липня
У понеділок, 22 липня, передають невеликі дощі з грозами вночі у південно-західній частині України, а удень місцями у північних та східних регіонах. На решті територій опадів не передбачається.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Також на заході вночі та вранці місцями будуть тумани.
Температура повітря вночі сягатиме +15…+20 °С, днем +26…+31°С. У південно-східних областях України вночі передають +19…+24 °С, удень +29…+34 °С.
Погода в Україні 23 липня
Удень 23 липня у західних областях та на крайній півночі України пройде короткочасний дощ із грозами. На решті територій переважно буде сухо.Вітер північної чверті, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +16...+21°С, днем +25...+30°С. У центральних та південних областях позначки термометра коливатимуть від +30…+35 °С.
Погода в Україні 24 липня
У середу, 24 липня, у західних та місцями у Київській областях очікуються дощі з грозами. Також удень у західній половині місцями пройде град та шквали, 15 – 20 м/с. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північний, 3 – 8 м/с. Проте у західних областях вітер змінюватиме напрямки.
Температура повітря вночі буде від +14…+19 °С, днем +25…+30 °С. У центральних та південних регіонах вночі +18…+23 °С, днем +30…+35 °С.
Погода в Україні 25 липня
У четвер вночі у західній частині пройдуть грозові дощі. Також дощі передають вдень місцями у північних, центральних та південних регіонах, можливо, у супроводі граду та шквалів, 15 – 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Синоптики попереджають, що температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, днем +23…+28 °С.
У центральних, південних та східних областях вночі +17…+22 °С, удень +29…+34 °С.
Погода в Україні 26 липня
У п'ятницю у більшості областей України пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у західній частині вітер буде північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +13...+18°С, днем від +25...+30°С.
Погода в Україні 27 липня
У суботу в Україні очікується нестійка погода з невеликими дощами, окрім південних регіонів. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Удень на Лівобережжі України передають місцями пориви, 15-20 м/с.
Температура повітря вночі +13…+18 °С, удень +23…+28 °С. У південно-східній частині країни та Криму +29…+34 °С.
Погода в Україні 28 липня
У неділю у східних областях та у Приазов'ї пройдуть дощі. На решті території країни без опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 17 м/с.
Температура повітря вночі очікується від +12...+17°С, днем від +23...+28°С.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні 22 липня очікується теплою, подекуди з грозовими дощами. У деяких областях температура повітря знизиться до +25 °С.
Раніше ми писали, що одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж останнього тижня.
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