Прогноз погоди в Україні з 22 по 28 липня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE.

В Україні з 22 по 25 липня очікується помірковано тепла погода. Проте протягом усього тижня варто очікувати періодичні дощі у всіх регіонах.

Про це повідомили у Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень з 22 по 28 липня

Протягом тижня очікується комфортна погода та дощі майже по всій Україні. Спекотна температура повітря збережеться на південному сході та в Криму від +33…+35 °С. Відповідно середня температура за тиждень сягатиме норми, але на півдні та сході показники очікуються на 2-4 °С вище норми.

Погода в Україні 22 липня

У понеділок, 22 липня, передають невеликі дощі з грозами вночі у південно-західній частині України, а удень місцями у північних та східних регіонах. На решті територій опадів не передбачається.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Також на заході вночі та вранці місцями будуть тумани.

Температура повітря вночі сягатиме +15…+20 °С, днем ​​+26…+31°С. У південно-східних областях України вночі передають +19…+24 °С, удень +29…+34 °С.

Прогноз погоди на 22 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 липня

Удень 23 липня у західних областях та на крайній півночі України пройде короткочасний дощ із грозами. На решті територій переважно буде сухо.Вітер північної чверті, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +16...+21°С, днем ​​+25...+30°С. У центральних та південних областях позначки термометра коливатимуть від +30…+35 °С.

Температурна карта на 23 липня. Фото: meteopost

Погода в Україні 24 липня

У середу, 24 липня, у західних та місцями у Київській областях очікуються дощі з грозами. Також удень у західній половині місцями пройде град та шквали, 15 – 20 м/с. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північний, 3 – 8 м/с. Проте у західних областях вітер змінюватиме напрямки.

Температура повітря вночі буде від +14…+19 °С, днем ​​+25…+30 °С. У центральних та південних регіонах вночі +18…+23 °С, днем ​​+30…+35 °С.

Температурна карта на 24 липня. Фото: meteopost

Погода в Україні 25 липня

У четвер вночі у західній частині пройдуть грозові дощі. Також дощі передають вдень місцями у північних, центральних та південних регіонах, можливо, у супроводі граду та шквалів, 15 – 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Синоптики попереджають, що температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, днем ​​+23…+28 °С.

У центральних, південних та східних областях вночі +17…+22 °С, удень +29…+34 °С.

Температурна карта на 25 липня. Фото: meteopost

Погода в Україні 26 липня

У п'ятницю у більшості областей України пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у західній частині вітер буде північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +13...+18°С, днем ​​від +25...+30°С.

Температурна карта на 26 липня. Фото: meteopost

Погода в Україні 27 липня

У суботу в Україні очікується нестійка погода з невеликими дощами, окрім південних регіонів. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Удень на Лівобережжі України передають місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +13…+18 °С, удень +23…+28 °С. У південно-східній частині країни та Криму +29…+34 °С.

Погода в Україні 28 липня

У неділю у східних областях та у Приазов'ї пройдуть дощі. На решті території країни без опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 17 м/с.

Температура повітря вночі очікується від +12...+17°С, днем ​​від +23...+28°С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні 22 липня очікується теплою, подекуди з грозовими дощами. У деяких областях температура повітря знизиться до +25 °С.

Раніше ми писали, що одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж останнього тижня.