Прогноз погоды в Украине с 22 по 28 июля.

На смену жаре пришли дожди — полный прогноз погоды в Украине на следующую неделю
В Украине с 22 по 25 июля ожидается умеренно теплая погода. Однако в течение всей недели следует ожидать периодических дождей во всех регионах.
Об этом сообщили в Meteoprog.
Прогноз погоды в Украине на неделю с 22 по 28 июля
В течение недели ожидается комфортная погода и дожди почти по всей Украине. Жаркая температура воздуха сохранится на юго-востоке и в Крыму от +33…+35 °С. Соответственно средняя температура через неделю будет достигать нормы, но на юге и востоке показатели ожидаются на 2-4 °С выше нормы.
Погода в Украине 22 июля
В понедельник, 22 июля, передают небольшие дожди с грозами ночью в юго-западной части Украины, а днем местами в северных и восточных регионах. На остальных территориях осадков не предполагается.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Также на западе ночью и утром местами туманы.
Температура воздуха ночью будет достигать +15…+20 °С, днем +26…+31 °С. В юго-восточных областях Украины ночью передают +19…+24 °С, днем +29…+34 °С.
Погода в Украине 23 июля
Днем 23 июля в западных областях и на крайнем севере Украины пройдет кратковременный дождь с грозами. На остальных территориях преимущественно будет сухо. Ветер северной четверти, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, днем +25...+30 °С. В центральных и южных областях отметки термометра будут колебаться от +30…+35 °С.
Погода в Украине 24 июля
В среду, 24 июля, в западных и местами в Киевской областях ожидается дождь с грозами. Также днем в западной половине местами пройдет град и шквалы, 15-20 м/с. В других регионах страны без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Однако в западных областях ветер будет менять направления.
Температура воздуха ночью будет от +14…+19 °С, днем +25…+30 °С. В центральных и южных регионах ночью +18…+23 °С, днем +30…+35 °С.
Погода в Украине 25 июля
В четверг ночью в западной части пройдут дожди. Также дожди передают днем местами в северных, центральных и южных регионах, возможно, в сопровождении града и шквалов, 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Синоптики предупреждают, что температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днем +23…+28 °С.
В центральных, южных и восточных областях ночью +17…+22 °С, днем +29…+34 °С.
Погода в Украине 26 июля
В пятницу в большинстве областей Украины пройдут дожди, иногда с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в западной части ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +13...+18 °С, днем от +25...+30 °С.
Погода в Украине 27 июля
В субботу в Украине ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями, кроме южных регионов. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Днем на Левобережье Украины передают местами порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днем +23…+28 °С. В юго-восточной части страны и Крыма +29…+34 °С.
Погода в Украине 28 июля
В воскресенье в восточных областях и Приазовье пройдут дожди. На остальной территории страны без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается от +12...+17 °С, днем от +23...+28 °С.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 22 июля ожидается теплой, кое-где с грозовыми дождями. В некоторых областях температура воздуха снизится до +25 °С.
Ранее мы писали, что сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве в течение последней недели.
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