Прогноз погоды в Украине с 22 по 28 июля.

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 22 по 25 июля ожидается умеренно теплая погода. Однако в течение всей недели следует ожидать периодических дождей во всех регионах.

Об этом сообщили в Meteoprog.

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В течение недели ожидается комфортная погода и дожди почти по всей Украине. Жаркая температура воздуха сохранится на юго-востоке и в Крыму от +33…+35 °С. Соответственно средняя температура через неделю будет достигать нормы, но на юге и востоке показатели ожидаются на 2-4 °С выше нормы.

Погода в Украине 22 июля

В понедельник, 22 июля, передают небольшие дожди с грозами ночью в юго-западной части Украины, а днем ​​местами в северных и восточных регионах. На остальных территориях осадков не предполагается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Также на западе ночью и утром местами туманы.

Температура воздуха ночью будет достигать +15…+20 °С, днем ​​+26…+31 °С. В юго-восточных областях Украины ночью передают +19…+24 °С, днем ​​+29…+34 °С.

Прогноз погоды на 22 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 июля

Днем 23 июля в западных областях и на крайнем севере Украины пройдет кратковременный дождь с грозами. На остальных территориях преимущественно будет сухо. Ветер северной четверти, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +16...+21 °С, днем ​​+25...+30 °С. В центральных и южных областях отметки термометра будут колебаться от +30…+35 °С.

Температурная карта на 23 июля. Фото: meteopost

Погода в Украине 24 июля

В среду, 24 июля, в западных и местами в Киевской областях ожидается дождь с грозами. Также днем ​​в западной половине местами пройдет град и шквалы, 15-20 м/с. В других регионах страны без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Однако в западных областях ветер будет менять направления.

Температура воздуха ночью будет от +14…+19 °С, днем ​​+25…+30 °С. В центральных и южных регионах ночью +18…+23 °С, днем ​​+30…+35 °С.

Температурная карта на 24 июля. Фото: meteopost

Погода в Украине 25 июля

В четверг ночью в западной части пройдут дожди. Также дожди передают днем ​​местами в северных, центральных и южных регионах, возможно, в сопровождении града и шквалов, 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Синоптики предупреждают, что температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днем ​​+23…+28 °С.

В центральных, южных и восточных областях ночью +17…+22 °С, днем ​​+29…+34 °С.

Температурная карта на 25 июля. Фото: meteopost

Погода в Украине 26 июля

В пятницу в большинстве областей Украины пройдут дожди, иногда с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в западной части ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13...+18 °С, днем ​​от +25...+30 °С.

Температурная карта на 26 июля. Фото: meteopost

Погода в Украине 27 июля

В субботу в Украине ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями, кроме южных регионов. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Днем на Левобережье Украины передают местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днем ​​+23…+28 °С. В юго-восточной части страны и Крыма +29…+34 °С.

Погода в Украине 28 июля

В воскресенье в восточных областях и Приазовье пройдут дожди. На остальной территории страны без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы, 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается от +12...+17 °С, днем ​​от +23...+28 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 22 июля ожидается теплой, кое-где с грозовыми дождями. В некоторых областях температура воздуха снизится до +25 °С.

Ранее мы писали, что сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве в течение последней недели.