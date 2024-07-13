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Надзвичайна спека в Україні — народний синоптик Діденко повідомила, коли чекати похолодання

13 липня 2024 14:37
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди — Україну охопить тривала спека
Люди у центрі Києва біля освіжаючої рамки. Фото: Новини.LIVE.
Світлана Силенко - Редактор

Найближчим часом в Україні пануватиме надзвичайна спека. Очікується, що температура повітря досягне +35... +40 °C і вище, без опадів.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Синоптик повідомила, що найближчими днями в Україні очікується пік надзвичайної спеки, на послаблення температури поки чекати не варто. Діденко попередила про тривалу спеку від +35... +40 °C і вище. Опадів не очікується.

"Без дощів, із палючим сонцем, високою пожежною небезпекою та ймовірними маломасштабними смерчами", — зазначила Діденко. 

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Температурна карта. Фото: Наталія Діденко

Вона зауважила, що впродовж 18-20 липня на заході, півночі та Вінниччині температура повітря знизиться на кілька градусів. Що стосується півдня, сходу і центральних областей — спеки не оминути.

"Проте незначне послаблення спеки на півночі може знову змінитися її посиленням. Лише в західних областях все ж повітря буде на кілька градусів милосерднішим до природи, людей і тварин", — заявила синоптикиня.

Коли передають пік спеки у Києві

У Києві найгарячішими днями стануть 14, 15 та 16 липня. Температура повітрі в ці дати сягатиме до +36... +39 °C, без опадів.

Уже 18-20 липня може бути незначне послаблення, проте це триватиме недовго.

Нагадаємо, науковці попередили про неймовірну високу температуру за всю історію. Цього літа багато країн на різних континентах зіштовхнулися з агресивно високими температурами. Така спека на початку літа ставить під загрозу життя людей по всьому світу.

Раніше ми писали, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання. 

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