Прогноз погоды — Украина охватит длительная жара

Люди в центре Киева возле освежающей рамки. Фото: Новини.LIVE.

В ближайшее время в Украине будет чрезвычайная жара. Ожидается, что температура воздуха достигнет +35...+40°C и выше без осадков.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Синоптик сообщила, что в ближайшие дни в Украине ожидается пик чрезвычайной жары, ослабления температуры пока ждать не стоит. Диденко предупредила о продолжительной жаре от +35...+40 °C и выше. Осадков не ожидается.

"Без дождей, с палящим солнцем, высокой пожарной опасностью и вероятными маломасштабными смерчами", — отметила Диденко.

Температурная карта. Фото: Наталья Диденко

Она отметила, что в течение 18-20 июля на западе, севере и Винницкой области температура воздуха снизится на несколько градусов. Что касается юга, востока и центральных областей — жары не миновать.

"Однако незначительное ослабление жары на севере может снова смениться ее усилением. Только в западных областях все же воздух будет на несколько градусов милосерднее к природе, людям и животным", — заявила синоптик.

Когда передают пик жары в Киеве

В Киеве самыми жаркими днями станут 14, 15 и 16 июля. Температура воздуха в эти даты будет достигать +36...+39 °C, без осадков.

Уже 18-20 июля может быть незначительное ослабление, однако это будет продолжаться недолго.

Напомним, ученые предупредили о невероятной высокой температуре за всю историю. Этим летом многие страны на разных континентах столкнулись с агрессивно высокими температурами. Такая жара в начале лета ставит под угрозу жизнь людей во всем мире.

Ранее мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.