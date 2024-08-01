Прогноз погоди в Україні на сьогодні 1 серпня — яким областям загрожує небезпека

Жінки прогуляються під парасолею в спеку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в четвер, 1 серпня, буде сухою та спекотною. Мешканців Київської, Житомирської, Полтавської, Хмельницької, Кіровоградської, Одеської та інших областей попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря становитиме не більш як +29 °C, однак на півдні буде більш спекотно — +32 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Погода в Україні 1 серпня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без дощів. Вітер в більшості областей західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +11...16 °C , вдень +24...+29 °C ;

, вдень ; на півдні та в Криму вночі +16...+21 °C, вдень +27...+32 °C;

у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +26...+28 °C.

Прогноз погоди в Україні на четвер, 1 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 1-2 серпня в Україні. Загроза не зачепить Рівненську, Волинську та Чернігівську області.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні на п'ятницю, 2 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 1 серпня

"В Україні серпень почнеться комфортною погодою. Вночі +12...+18 °C, вдень у більшості областей +26...+30 °C. Повсюди буде сухо та переважно сонячно", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

В Києві теж очікується суха й сонячна погода. Столицю огорне помірна спека — повітря прогріється до +28...+29 °C, часом до +30 °C.

Прогностична діаграма на найближчі дні для Києва. Фото: facebook.com/tala.didenko

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

Погода в Україні у серпні 2024 року

Нагадаємо, що Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну нарешті завітає похолодання. За її словами, невдовзі низку областей накриють дощі.

Водночас синоптики Укргідрометцентру попередили українців про погоду в серпні 2024 року. Останній місяць літа ще здивує спекою, адже подекуди температура повітря підвищиться до +34...+36 °C.