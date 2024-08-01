Прогноз погоди в Україні на сьогодні 1 серпня — яким областям загрожує небезпека

Надзвичайний рівень небезпеки — синоптики застерегли про примхи спеки в перший день серпня
Погода в Україні в четвер, 1 серпня, буде сухою та спекотною. Мешканців Київської, Житомирської, Полтавської, Хмельницької, Кіровоградської, Одеської та інших областей попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря становитиме не більш як +29 °C, однак на півдні буде більш спекотно — +32 °C.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 1 серпня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без дощів. Вітер в більшості областей західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +11...16 °C, вдень +24...+29 °C;
- на півдні та в Криму вночі +16...+21 °C, вдень +27...+32 °C;
- у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +26...+28 °C.
Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 1-2 серпня в Україні. Загроза не зачепить Рівненську, Волинську та Чернігівську області.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 1 серпня
"В Україні серпень почнеться комфортною погодою. Вночі +12...+18 °C, вдень у більшості областей +26...+30 °C. Повсюди буде сухо та переважно сонячно", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.
В Києві теж очікується суха й сонячна погода. Столицю огорне помірна спека — повітря прогріється до +28...+29 °C, часом до +30 °C.
Погода в Україні у серпні 2024 року
Нагадаємо, що Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну нарешті завітає похолодання. За її словами, невдовзі низку областей накриють дощі.
Водночас синоптики Укргідрометцентру попередили українців про погоду в серпні 2024 року. Останній місяць літа ще здивує спекою, адже подекуди температура повітря підвищиться до +34...+36 °C.
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