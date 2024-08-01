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Чрезвычайный уровень опасности — синоптики предостерегли о капризах жары в первый день августа

1 августа 2024 04:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня 1 августа — каким областям угрожает опасность
Женщины прогуляются под зонтиком в жару. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в четверг, 1 августа, будет сухой и жаркой. Жителей Киевской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Кировоградской, Одесской и других областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Температура воздуха будет составлять не более +29 °C, однако на юге будет намного жарче — +32 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 1 августа

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без дождей. Ветер в большинстве областей западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +11...16 °C, днем +24...+29 °C;
  • на юге и в Крыму ночью +16...+21 °C, днем +27...+32 °C;
  • в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +26...+28 °C.
Погода на сегодня 1 августа
Прогноз погоды в Украине на четверг, 1 августа. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 1-2 августа в Украине. Угроза не заденет Ровенскую, Волынскую и Черниговскую области.

Прогноз погоды на сегодня 1 августа
Предупреждение пожарной опасности в Украине на пятницу, 2 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 1 августа

"В Украине август начнется комфортной погодой. Ночью +12...+18 °C, днем в большинстве областей +26...+30 °C. Повсюду будет сухо и преимущественно солнечно", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

В Киеве тоже ожидается сухая и солнечная погода. Столицу окутает умеренная жара — воздух прогреется до +28...+29 °C, временами до +30 °C.

Прогноз погоды в Киеве 1 августа
Прогностическая диаграмма на ближайшие дни для Киева. Фото: facebook.com/tala.didenko
Какая будет погода в Украине в августе 2024 года
Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Диденко

Погода в Украине в августе 2024 года

Напомним, что Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину наконец-то придет похолодание. По ее словам, вскоре ряд областей накроют дожди.

В то же время синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о погоде в августе 2024 года. Последний месяц лета еще удивит жарой, ведь местами температура воздуха повысится до +34...+36 °C.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине

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04:34 Невозможная вещь оказалась возможной — в Литве подтвердили, что F-16 уже в Украине

04:30 Ограниченно годные — что говорит закон о ВВК для этой категории

04:29 Чрезвычайный уровень опасности — синоптики предостерегли о капризах жары в первый день августа

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

04:26 В Польше украинский микроавтобус попал под грузовик — сколько людей пострадало

обновлено:

03:54 Повторная тревога в Киеве и области — где обнаружили ударный дрон

обновлено:

03:37 Сильные взрывы в Киевской области — в ОВА заявили об очередной атаке беспилотников

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