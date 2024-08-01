Прогноз погоды в Украине на сегодня 1 августа — каким областям угрожает опасность

Женщины прогуляются под зонтиком в жару. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 1 августа, будет сухой и жаркой. Жителей Киевской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Кировоградской, Одесской и других областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Температура воздуха будет составлять не более +29 °C, однако на юге будет намного жарче — +32 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 1 августа

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без дождей. Ветер в большинстве областей западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +11...16 °C , днем +24...+29 °C ;

, днем ; на юге и в Крыму ночью +16...+21 °C, днем +27...+32 °C;

в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +26...+28 °C.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 1 августа. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 1-2 августа в Украине. Угроза не заденет Ровенскую, Волынскую и Черниговскую области.

Предупреждение пожарной опасности в Украине на пятницу, 2 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 1 августа

"В Украине август начнется комфортной погодой. Ночью +12...+18 °C, днем в большинстве областей +26...+30 °C. Повсюду будет сухо и преимущественно солнечно", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

В Киеве тоже ожидается сухая и солнечная погода. Столицу окутает умеренная жара — воздух прогреется до +28...+29 °C, временами до +30 °C.

Прогностическая диаграмма на ближайшие дни для Киева. Фото: facebook.com/tala.didenko

Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Диденко

Погода в Украине в августе 2024 года

Напомним, что Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину наконец-то придет похолодание. По ее словам, вскоре ряд областей накроют дожди.

В то же время синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о погоде в августе 2024 года. Последний месяц лета еще удивит жарой, ведь местами температура воздуха повысится до +34...+36 °C.