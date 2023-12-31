Погода в Україні 1 січня — прогноз Діденко

Дівчина гуляє з собакою. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 1 січня, в Україні прогнозують теплу погоду. Очікується, що температура протягом дня становитиме +4...+9°C. Водночас у деяких регіонах будуть опади.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 1 січня

За словами Діденко, вночі 31 грудня очікується 0...+4°C, а у новорічну ніч — -2...+ 4°C.

Завтра, 1 січня, в Україні пройдуть невеликі дощі — в західних та північних областях, на Вінниччині, Черкащині та у Кропивницькому. На решті території опадів не очікується.

Погода в Києві 1 січня

Вночі 1 січня у Києві температура повітря знизиться до нуля, а вдень потепліє до +5°C. У другій половині дня очікується дощ.

Погода в Україні 1 січня. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що сьогодні, 31 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода з проясненням. Синоптики опадів не прогнозують, однак зранку місто та область огорне сильний туман.

Також ми писали, що погода в Україні 31 грудня буде без значних опадів. Лише вночі у північно-східній частині невеликий дощ та мокрий сніг. Також синоптики попереджають про ожеледь. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.