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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, стоит ли ждать морозов в Украине 1 января

31 декабря 2023 15:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 1 января — прогноз Диденко.
Девушка гуляет с собакой. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 1 января, в Украине прогнозируют теплую погоду. Ожидается, что температура в течение дня составит +4...+9°C. В то же время в некоторых регионах будут осадки.

Об этом сообщает народная синоптика Наталья Диденко.

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Погода в Украине 1 января

По словам Диденко, ночью 31 декабря ожидается 0...+4°C, а в новогоднюю ночь -2...+4°C.

Завтра, 1 января, в Украине пройдут небольшие дожди — в западных и северных областях, Винницкой, Черкасской и Кропивницком. На остальной территории осадков не ожидается.

Погода в Киеве 1 января

Ночью 1 января в Киеве температура воздуха снизится до нуля, а днем потеплеет до +5°C. Во второй половине дня ожидается дождь.

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Погода в Украине 1 января. Фото: Наталья Диденко

Напомним, сегодня, 31 декабря, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра город и область окутают сильный туман.

Также мы писали, что погода в Украине 31 декабря без существенных осадков. Ночью в северо-восточной части небольшой дождь и мокрый снег. Также синоптики предупреждают об гололеде. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

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