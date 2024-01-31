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Народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, як зміниться погода в Україні завтра

31 січня 2024 14:50
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого від Наталки Діденко
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні очікується зміна погодних умов завтра, 1 лютого. В областях йтиме дощ, подекуди з мокрим снігом. Стовпчики термометрів максимально опустяться до -3 °C.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 1 лютого

Завтра з північного заходу Європи до України прийдуть атмосферні фронти далекого скандинавського циклону Margrit.

Вони принесуть дощі у західні області, дощ з переходом у мокрий сніг — на північ та центр.

Водночас у східних областях, більшості центральних та в південній частині істотні опади малоймовірні.

Очікується, що вітер буде західних напрямків: на заході та півночі можливі сильні пориви вітру — до 15-18 м/с.

Щодо температури повітря, то поки що вона суттєво не зміниться. Вночі прогнозують -3...+2 °C, а впродовж дня +1...+7 °C.

"Надалі в Україні переважатиме волога, проте нехолодна погода з невеликими коливаннями температури повітря, буде вітряно", — зазначила Діденко.

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Циклон Margrit. Фото: Діденко

Погода в Києві 1 лютого

У Києві значну частину доби опадів не передбачається, проте збільшиться хмарність, а увечері пройде невеликий мокрий сніг та дощ.

Найближчої ночі у столиці температура повітря коливатиметься близько нуля, вдень у четвер +3...+5 °C. 

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, що в ООН зафіксували новий температурний рекорд у Європі. Найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. 

Окрім того, ми публікували календар магнітних бур на лютий 2024 — чи чекати українцям потужних геоштормів.

погода
зима
Наталка Діденко
синоптик
прогноз погоди

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