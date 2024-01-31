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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, как изменится погода в Украине завтра

31 января 2024 14:50
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на 1 февраля от Наталки Диденко.
Люди гуляют по улице. Фото: Новости.
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине ожидается смена погодных условий завтра, 1 февраля. В областях будет идти дождь, кое-где с мокрым снегом. Столбики термометров максимально опустятся до -3 °C.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 1 февраля

Завтра с северо-запада Европы в Украину придут атмосферные фронты далекого скандинавского циклона Margrit.

Они принесут дожди в западные области, дождь с переходом в мокрый снег на север и центр.

В то же время в восточных областях, большинстве центральных и южной части существенные осадки маловероятны.

Ожидается, что ветер будет западным направлениям: на западе и севере возможны сильные порывы ветра — до 15-18 м/с.

Что касается температуры воздуха, то пока она существенно не изменится. Ночью прогнозируют -3...+2 °C, а в течение дня +1...+7 °C.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать влага, однако не холодная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха будет ветреной", — отметила Диденко.

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Циклон Margrit. Фото: Диденко

Погода в Киеве 1 февраля

В Киеве значительную часть суток осадков не предполагается, однако увеличится облачность, а вечером пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

В ближайшую ночь в столице температура воздуха будет колебаться около нуля, днем в четверг +3...+5 °C.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, что в ООН зафиксирован новый температурный рекорд в Европе. Высокая температура воздуха в Европе была зафиксирована на уровне 48,8 °C.

Кроме того, мы публиковали календарь магнитных бурь на февраль 2024 года — ждать ли украинцам мощных геоштормов.

погода
зима
Наталка Диденко
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