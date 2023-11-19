Погода в Україні 20 листопада - у яких регіонах буде снігопад

Мокрий сніг із дощем у Києві. Фото: Новини.LIVE

Похмура погода та опади очікуються у понеділок, 20 листопада. Мокрий сніг із дощем пройдуть у кількох областях України, при цьому температура повітря буде не надто високою.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні на 20 листопада

За словами Діденко, опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються на сході та заході України. В інших регіонах опадів не передбачається. При цьому народний синоптик попередила про необхідність бути обережними через слизькі та мокрі дороги, які можуть призвести до нещасних випадків.

Температура повітря буде низькою: вночі очікується 0...-6 °С, а вдень -2...+4°С.

Погода в Києві на 20 листопада

Діденко повідомила, що у Києві в понеділок опади не очікуються, але буде потрібно теплий одяг, оскільки вночі температура опуститься до -1...-3 °С, а вдень буде близько нуля.

"Погода наступного тижня стане ще холоднішою. Щодо дощу та снігу, слід уважно відстежувати щоденні прогнози погоди", — додала народний синоптик.

Повідомлення про погоду в Україні на 20 листопада Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері 17 листопада та вранці 18 листопада Україну накрило снігом. При цьому на Прикарпатті вже на повну потужність працюють снігоприбиральні машини.