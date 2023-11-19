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Народный синоптик Диденко назвала области, которым завтра стоит подготовиться к снегопаду

19 ноября 2023 15:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 20 ноября -- в каких регионах будет снегопад
Мокрый снег с дождем в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Пасмурная погода и значительные осадки ожидаются в понедельник, 20 ноября. Мокрый снег с дождем пройдут в нескольких областях Украины, при этом температура воздуха будет не слишком высокая.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 20 ноября

По словам Диденко, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на востоке и западе Украины. В других регионах осадков не предвидится. При этом, народный синоптик предупредила о необходимости быть осторожными из-за скользких и мокрых дорог, которые могут привести к несчастным случаям. 

Температура воздуха будет низкой: ночью ожидается 0…-6 °С, а днем -2 …+4 °С.

Погода в Киеве на 20 ноября

Диденко сообщила, что в Киеве в понедельник осадки не ожидаются, но потребуется теплая одежда, так как ночью температура опустится до -1...-3 °С, а днем будет около нуля. 

"Погода на следующей неделе станет еще более холодной. Что касается дождя и снега, следует внимательно отслеживать ежедневные прогнозы погоды", — добавила народный синоптик.

Погода в Україні
Сообщение о погоде в Украине на 20 ноября. Фото: скриншот

Напомним, что вечером 17 ноября и утром 18 ноября Украину накрыло снегом. При этом на Прикарпатье уже на полную мощность работают снегоуборочные машины.

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