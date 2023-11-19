Погода в Украине 20 ноября -- в каких регионах будет снегопад

Народный синоптик Диденко назвала области, которым завтра стоит подготовиться к снегопаду
Пасмурная погода и значительные осадки ожидаются в понедельник, 20 ноября. Мокрый снег с дождем пройдут в нескольких областях Украины, при этом температура воздуха будет не слишком высокая.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 20 ноября
По словам Диденко, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на востоке и западе Украины. В других регионах осадков не предвидится. При этом, народный синоптик предупредила о необходимости быть осторожными из-за скользких и мокрых дорог, которые могут привести к несчастным случаям.
Температура воздуха будет низкой: ночью ожидается 0…-6 °С, а днем -2 …+4 °С.
Погода в Киеве на 20 ноября
Диденко сообщила, что в Киеве в понедельник осадки не ожидаются, но потребуется теплая одежда, так как ночью температура опустится до -1...-3 °С, а днем будет около нуля.
"Погода на следующей неделе станет еще более холодной. Что касается дождя и снега, следует внимательно отслеживать ежедневные прогнозы погоды", — добавила народный синоптик.
Напомним, что вечером 17 ноября и утром 18 ноября Украину накрыло снегом. При этом на Прикарпатье уже на полную мощность работают снегоуборочные машины.
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