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Народний синоптик Діденко назвала регіони, де завтра буде мокрий сніг та дощі

20 лютого 2024 15:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 21 лютого, від Наталки Діденко
Люди виходять з автобуса в снігову хуртовину. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні очікується холодніша погода у середу, 21 лютого. Вночі стовпчики термометрів опустять до -9 °C, однак вдень вже піднімуться до + 9 °C.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні 21 лютого

Діденко розповіла, що завтра погода в Україні буде без особливих змін. На півночі, заході, а також Харківщині, Черкащині, Полтавщині та Вінниччині пройдуть дощі та мокрий сніг. Проте на решті території України без істотних опадів.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки "мінус". На сході температура повітря коливатиметься в межах -6...-9 °C, на заході та півдні очікуються невеликі "плюси".

Однак вже вдень буде трохи тепліше, очікується +2...+6 °C, на півдні та заході +4...+9 °C, а у східній частині 0...+3 °C.

погода в Україні 21 лютого
Карта температур. Фото: Наталка Діденко/ Facebook

Погода в Києві 21 лютого

У Києві завтра прогнозують вогку, мокру та хмарну погоду. Вночі температура повітря опуститься до 0 °C, але вдень потепліє до +5 °C. 

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у другій половині лютого не передбачається сильних морозів. В половині регіонів цей місяць буде теплішим за норму, а в іншій частині — близьким до норми.

Крім того, упродовж 20-21 лютого синоптики Укргідрометцентру попередили українців про сніголавинну небезпеку II рівня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей. Туристів просять бути обачними. 

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