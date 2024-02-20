Прогноз погоды в Украине на завтра, 21 февраля, от Наталки Диденко.

Народный синоптик Диденко назвала регионы, где завтра будет мокрый снег и дожди
В Украине ожидается более холодная погода в среду, 21 февраля. Ночью столбики термометров опустят до -9 °C, однако днем уже поднимутся до +9 °C.
Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 21 февраля
Диденко рассказала, что завтра погода в Украине будет без особых изменений. На севере, западе, Харьковской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях пройдут дожди и мокрый снег. Однако на остальной территории Украины без существенных осадков.
Ночью столбики термометров опустятся до отметки "минус". На востоке температура воздуха будет колебаться в пределах -6...-9 °C, на западе и юге ожидаются небольшие плюсы.
Однако уже днем будет немного теплее, ожидается +2...+6 °C, на юге и западе +4...+9 °C, а в восточной части 0...+3 °C.
Погода в Киеве 21 февраля
В Киеве завтра прогнозируют сырую, мокрую и облачную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 0 °C, но днем потеплеет до +5 °C.
Напомним, по прогнозам синоптиков, во второй половине февраля не предполагается сильных морозов. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части близок к норме.
Кроме того, 20-21 февраля синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о снеголавинной опасности II уровня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Туристов просят быть осмотрительными.
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