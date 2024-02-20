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Народный синоптик Диденко назвала регионы, где завтра будет мокрый снег и дожди

20 февраля 2024 15:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 21 февраля, от Наталки Диденко.
Люди выходят из автобуса в снежную метель. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине ожидается более холодная погода в среду, 21 февраля. Ночью столбики термометров опустят до -9 °C, однако днем уже поднимутся до +9 °C.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Украине 21 февраля

Диденко рассказала, что завтра погода в Украине будет без особых изменений. На севере, западе, Харьковской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях пройдут дожди и мокрый снег. Однако на остальной территории Украины без существенных осадков.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки "минус". На востоке температура воздуха будет колебаться в пределах -6...-9 °C, на западе и юге ожидаются небольшие плюсы.

Однако уже днем будет немного теплее, ожидается +2...+6 °C, на юге и западе +4...+9 °C, а в восточной части 0...+3 °C.

погода в Украине 21 февраля
Карта температур. Фото: Наталья Диденко/ Facebook

Погода в Киеве 21 февраля

В Киеве завтра прогнозируют сырую, мокрую и облачную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 0 °C, но днем потеплеет до +5 °C.

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Скриншот сообщения Диденко

Напомним, по прогнозам синоптиков, во второй половине февраля не предполагается сильных морозов. В половине регионов этот месяц будет теплее нормы, а в другой части близок к норме.

Кроме того, 20-21 февраля синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о снеголавинной опасности II уровня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Туристов просят быть осмотрительными.

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