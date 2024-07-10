Прогноз погоди на завтра, 11 липня, від народного синоптика Наталки Діденко

Люди гуляють вулицею в спеку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 11 липня, очікується дуже спекотна погода. Стовпчики термометрів у центральних, південних та східних областях досягнуть максимальної позначки +40 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 11 липня

За словами Діденко, завтра на півдні, сході та більшості центральних областей — температура повітря становитиме +33...+39 °C, а місцями навіть +40 °C.

Навіть вночі буде спекотно — +20...+25 °C. Водночас прогнозують переважно суху погоду.

А сьогодні увечері локальні дощі та грози можуть пройти від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини. Також локально очікуються грози вночі на північному сході та в центрі України.

"Проте ці маломасштабні вологі осередки мало вплинуть на загальну спекотну суху метеокартинку", — зауважила Діденко.

Температурна карта. Фото: meteopost

Погода у Києві 11 липня

Сьогодні увечері у столиці може пройти дощ з грозою, а також дещо посилиться північно-східний вітер.

Завтра у Києві прогнозують суху спекотну погоду, температура повітря становитиме +32...+34 °C.

Скриншот допису Діденко

Раніше Діденко попереджала про дощі з грозами у деяких областях України сьогодні.

Також народний синоптик Діденко розповіла, де буде аномально спекотно цього тижня.