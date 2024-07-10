Прогноз погоди на завтра, 11 липня, від народного синоптика Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко попередила про надзвичайну спеку завтра — де буде до +40 °C
В Україні у четвер, 11 липня, очікується дуже спекотна погода. Стовпчики термометрів у центральних, південних та східних областях досягнуть максимальної позначки +40 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 11 липня
За словами Діденко, завтра на півдні, сході та більшості центральних областей — температура повітря становитиме +33...+39 °C, а місцями навіть +40 °C.
Навіть вночі буде спекотно — +20...+25 °C. Водночас прогнозують переважно суху погоду.
А сьогодні увечері локальні дощі та грози можуть пройти від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини. Також локально очікуються грози вночі на північному сході та в центрі України.
"Проте ці маломасштабні вологі осередки мало вплинуть на загальну спекотну суху метеокартинку", — зауважила Діденко.
Погода у Києві 11 липня
Сьогодні увечері у столиці може пройти дощ з грозою, а також дещо посилиться північно-східний вітер.
Завтра у Києві прогнозують суху спекотну погоду, температура повітря становитиме +32...+34 °C.
Раніше Діденко попереджала про дощі з грозами у деяких областях України сьогодні.
Також народний синоптик Діденко розповіла, де буде аномально спекотно цього тижня.
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