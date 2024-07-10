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Народный синоптик Диденко предупредила о чрезвычайной жаре завтра — где будет до +40 °C

10 июля 2024 15:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на завтра, 11 июля, от народного синоптика Натальи Диденко
Люди гуляют по улице в жару. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в четверг, 11 июля, ожидается очень жаркая погода. Столбики термометров в центральных, южных и восточных областях достигнут максимальной отметки +40 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 11 июля

По словам Диденко, завтра на юге, востоке и большинстве центральных областей температура воздуха составит +33...+39 °C, а местами даже +40 °C.

Даже ночью будет жарко — +20...+25 °C. В то же время прогнозируют преимущественно сухую погоду.

Сегодня вечером локальные дожди и грозы могут пройти от Сумщины через Черкащину, Киевщину до Винниччины. Также местами ожидаются грозы ночью на северо-востоке и в центре Украины.

"Однако эти маломасштабные влажные очаги мало повлияют на общую жаркую сухую метеокартинку", — отметила Диденко.

температура воздуха 11 июля
Температурная карта. Фото: meteopost

Погода в Киеве 11 июля

Сегодня в столице может пройти дождь с грозой, а также несколько усилится северо-восточный ветер.

Завтра в Киеве прогнозируют сухую жаркую погоду, температура воздуха будет +32...+34 °C.

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Скриншот поста Диденко

Ранее Диденко предупреждала о дождях с грозами в некоторых областях Украины.

Также народный синоптик Диденко рассказала, где будет аномально жарко на этой неделе.

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