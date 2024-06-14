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Народний синоптик Діденко попередила про сильні зливи завтра — де різко погіршиться погода

14 червня 2024 14:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 15 та 16 червня — у яких регіонах передають дощі
Люди під дощем. Фото: Уніан
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На вихідних 15 та 16 червня суха та сонячна погода буде переважати на заході України, Одещині та Вінниччині. На решті території України передають періодичні дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у п'ятницю, 14 червня.

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На вихідних над Україною очікується циклон

На вихідних центр циклону розташується над півднем України і поступово зміщуватиметься на східні області протягом суботи та неділі.

Через це короткочасні грозові дощі, сильні зливи, шквали та град очікуються у південних регіонах (окрім Одещини), у східних областях, а також зачеплять центральну частину країни, окрім Вінниччини. Циклон буде рухатися на схід, а потім на північ, тому північні області також відчують його вплив.

"Лише західна частина, Одещина та Вінниччина опиняться під впливом смуги високого атмосферного тиску Yogi 1- Yogi 2 (на карті), тому тут опадів не очікується", — зазначила Діденко.

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Карта Циклону.  Фото: Наталія Діденко

Погода в Україні 15 та 16 червня

Температура повітря найближчими днями буде комфортною.

Вдень в більшості областей +20...+26 °C, під час дощів зниження до +17...+19 °C , на Луганщині повітря прогріється до +27...+30 °C.

У Києві 15-16 червня очікуються періодичні дощі з грозами з максимальною температурою до +20...+22 °C, під час дощів зниження до +17...+20 °C.

З понеділка, 17 червня, температура повітря почне підвищуватися, повернеться помірна спека, згідно з сезоном.

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Раніше ми писали, що в Міністерстві екології України пояснили, чому в Україні міліють річки, та назвали декілька можливих факторів. 

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Наталка Діденко

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