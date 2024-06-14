Погода в Украине на 15 и 16 июня - в каких регионах передают дожди

Люди под дождем. Фото: Униан

В выходные 15 и 16 июня, сухая и солнечная погода будет преобладать на западе Украины, Одесчине и Винницкой области. На остальной территории Украины передают периодические дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в пятницу, 14 июня.

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На выходных над Украиной ожидается циклон

На выходных центр циклона разместится над югом Украины и будет постепенно смещаться на восточные области в течение субботы и воскресенья.

Поэтому кратковременные грозовые дожди, сильные ливни, шквалы и град ожидаются в южных регионах (кроме Одесчины), в восточных областях, а также коснутся центральной части страны, кроме Винницкой области. Циклон будет двигаться к востоку, а затем к северу, поэтому северные области также ощутят его влияние.

"Только западная часть, Одесчина и Винницкая область окажутся под влиянием полосы высокого атмосферного давления Yogi 1- Yogi 2 (на карте), поэтому здесь осадков не ожидается" , — отметила Диденко.

Карта Циклона. Фото: Наталья Диденко

Погода в Украине 15 и 16 июня

Температура воздуха в ближайшие дни будет комфортной.

Днем в большинстве областей +20...+26 °C, во время дождей понижение до +17...+19 °C, в Луганской области воздух прогреется до +27...+30 °C.

В Киеве 15-16 июня ожидаются периодические дожди с грозами, с максимальной температурой до +20...+22 °C, во время дождей понижение до +17...+20 °C.

С понедельника, 17 июня, температура воздуха начнет повышаться, вернется умеренная жара согласно сезону.

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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