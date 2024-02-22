Прогноз погоди в Україні на завтра, 23 лютого

Люди з парасольками. Фото: Shutterstock

Погода в Україні у п'ятницю, 23 лютого, буде вітряною. Істотних опадів не очікується. У деяких областях температура повітря підвищиться до +13 °C.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 23 лютого

Завтра на крайньому заході можливі невеликі дощі, однак на загальну бездощову і безсніжну найближчу перспективу це не вплине.

За словами Діденко, східний антициклон не пускатиме західну та південно-західну вологу на територію України.

Вітер буде південним. Завтра він буде рвучким та сильним.

За словами Діденко, тепла погода охопить значну частину України.

Однак найближчої ночі на сході очікується -4...-8 °C, а на заході буде +3...+7 °C.

Протягом дня — +7...+13 °C, у східних областях — +3...+6 °C.

Погода в Україні 23 лютого. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Києві

У столиці завтра передбачається вітряна, проте тепла погода. Вдень очікується до +10 °C. Діденко додала, що опади малоймовірні.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.

Також в Києві 13 лютого зафіксували черговий температурний рекорд. Цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.