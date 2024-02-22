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Народний синоптик Діденко попередила українців про небезпеку завтра

22 лютого 2024 13:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 23 лютого
Люди з парасольками. Фото: Shutterstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у п'ятницю, 23 лютого, буде вітряною. Істотних опадів не очікується. У деяких областях температура повітря підвищиться до +13 °C.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко

Погода в Україні 23 лютого

Завтра на крайньому заході можливі невеликі дощі, однак на загальну бездощову і безсніжну найближчу перспективу це не вплине.

За словами Діденко, східний антициклон  не пускатиме західну та південно-західну вологу на територію України. 

Вітер буде південним. Завтра він буде рвучким та сильним.

За словами Діденко, тепла погода охопить значну частину України.

Однак найближчої ночі на сході очікується -4...-8 °C, а на заході буде +3...+7 °C. 

Протягом дня — +7...+13 °C, у східних областях — +3...+6 °C.

Погода в Україні 23 лютого
Погода в Україні 23 лютого. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Києві

У столиці завтра передбачається вітряна, проте тепла погода. Вдень очікується до +10 °C. Діденко додала, що опади малоймовірні.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні 48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.

Також в Києві 13 лютого зафіксували черговий температурний рекорд. Цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.

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