Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 февраля

Люди с зонтиками. Фото: Shutterstock

Погода в Украине в пятницу, 23 февраля, будет ветреной. Существенных осадков не ожидается. В некоторых областях температура воздуха повысится до +13 °C.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 23 февраля

Завтра на крайнем западе возможны небольшие дожди, однако на общую бездождевую и бесснежную ближайшую перспективу это не повлияет.

По словам Диденко, восточный антициклон не будет пускать западную и юго-западную влагу на территорию Украины.

Ветер будет южным. Завтра он будет порывистым и сильным.

По словам Диденко, теплая погода охватит значительную часть Украины.

Однако в ближайшую ночь на востоке ожидается -4...-8 °C, а на западе будет +3...+7 °C.

В течение дня +7...+13 °C, в восточных областях — +3...+6 °C.

Погода в Украине 23 февраля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве

В столице завтра ожидается ветреная, однако теплая погода. Днем ожидается до +10 °C. Диденко добавила, что осадки маловероятны.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, самая высокая температура воздуха в Европе была зафиксирована на уровне 48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация ООН.

Также в Киеве 13 февраля зафиксировали очередной температурный рекорд. В этом году февраль был довольно теплым последним месяцем зимы.