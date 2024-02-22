Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 февраля

Народный синоптик Диденко предупредила украинцев об опасности завтра
Погода в Украине в пятницу, 23 февраля, будет ветреной. Существенных осадков не ожидается. В некоторых областях температура воздуха повысится до +13 °C.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 23 февраля
Завтра на крайнем западе возможны небольшие дожди, однако на общую бездождевую и бесснежную ближайшую перспективу это не повлияет.
По словам Диденко, восточный антициклон не будет пускать западную и юго-западную влагу на территорию Украины.
Ветер будет южным. Завтра он будет порывистым и сильным.
По словам Диденко, теплая погода охватит значительную часть Украины.
Однако в ближайшую ночь на востоке ожидается -4...-8 °C, а на западе будет +3...+7 °C.
В течение дня +7...+13 °C, в восточных областях — +3...+6 °C.
Погода в Киеве
В столице завтра ожидается ветреная, однако теплая погода. Днем ожидается до +10 °C. Диденко добавила, что осадки маловероятны.
Напомним, самая высокая температура воздуха в Европе была зафиксирована на уровне 48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация ООН.
Также в Киеве 13 февраля зафиксировали очередной температурный рекорд. В этом году февраль был довольно теплым последним месяцем зимы.
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