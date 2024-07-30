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Народний синоптик Діденко повідомила, якої погоди варто очікувати в останній день липня

30 липня 2024 15:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра 31 липня від народного синоптика Наталки Діденко
Вулиця Сумська у Харкові. Фото: Василь Голосний
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у середу, 31 липня, в усіх областях очікується суха, малохмарна, сонячна погода. Варто очікувати помірного вітру. Температура повітря коливатиметься в межах +24...+29 °C удень та +12...+18 °C у нічну частину доби.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 31 липня

Синоптик розповіла, що завтра вітер стане слабшим та помірно віятиме з північного заходу. Втім, він ще може бути рвучким у ніч на 31 липня.

Вночі температура повітря буде +12...+18 °C, а завтра вдень — +24...+29 °C.

"Противний вітряний циклон з північного сходу йде геть (що може бути хорошого з північного сходу), західний антициклон наближається)", — зазначила синоптик.

погодна карта
Погодна мапа. Фото: скриншот

Погода в Києві 31 липня

У Києві в останній день липня температура повітря становитиме +25 °C. Очікується помірна хмарність з легеньким вітром.

погода в Україні
Погода в Україні 31 липня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

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