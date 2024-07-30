Прогноз погоди на завтра 31 липня від народного синоптика Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко повідомила, якої погоди варто очікувати в останній день липня
В Україні у середу, 31 липня, в усіх областях очікується суха, малохмарна, сонячна погода. Варто очікувати помірного вітру. Температура повітря коливатиметься в межах +24...+29 °C удень та +12...+18 °C у нічну частину доби.
Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 31 липня
Синоптик розповіла, що завтра вітер стане слабшим та помірно віятиме з північного заходу. Втім, він ще може бути рвучким у ніч на 31 липня.
Вночі температура повітря буде +12...+18 °C, а завтра вдень — +24...+29 °C.
"Противний вітряний циклон з північного сходу йде геть (що може бути хорошого з північного сходу), західний антициклон наближається)", — зазначила синоптик.
Погода в Києві 31 липня
У Києві в останній день липня температура повітря становитиме +25 °C. Очікується помірна хмарність з легеньким вітром.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
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