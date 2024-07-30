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Народный синоптик Диденко сообщила, какую погоду следует ожидать в последний день июля

30 июля 2024 15:22
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на завтра 31 июля от народного синоптика Наталки Диденко
Улица Сумская в Харькове. Фото: Василий Голосный
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в среду, 31 июля, во всех областях ожидается сухая, малооблачная, солнечная погода. Следует ожидать умеренного ветра. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29 °C днем и +12...+18 °C в ночную часть суток.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 31 июля

Синоптик рассказала, что завтра ветер станет слабее и будет умеренно дуть с северо-запада. Впрочем, он еще может быть порывистым в ночь на 31 июля.

Ночью температура воздуха будет +12...+18 °C, а завтра днем — +24...+29 °C.

"Противный ветреный циклон с северо-востока уходит (что может быть хорошего с северо-востока), западный антициклон приближается", — отметила синоптик.

карта циклону
Погодная карта. Фото: скриншот

Погода в Киеве 31 июля

В Киеве в последний день июля температура воздуха будет  +25 °C. Ожидается умеренная облачность с легким ветром.

погода в Украине
Погода в Украине 31 июля. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

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