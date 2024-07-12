Прогноз погоди на завтра 13 липня від народного синоптика Наталки Діденко

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 13 липня, очікується незначне похолодання. Проте стосується це тільки двох областей — Сумської та Харківської. Погода в інших регіонах України суттєво не зміниться.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у п'ятницю, 12 липня.

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"Як це не дивно, проте завтра на кілька градусів менше кусатиме люта спека Сумщину та Харківщину. Навіть зараз у Сумах +27, а в Харкові +29 градусів — цокотимо зубами від холоду", — пише синоптикиня.

13 липня на Сумщині, Харківщині, на крайньому заході України, а також в Криму очікується +30... +34 °C.

На решті території України — сильна спека, протягом дня +35... +40 °C, у південній частині +38... +42 °C.

Повсюди завтра буде сухо та із палючим сонцем. Вітер в Україні східний та південно-східний, невеликий.

Температурна карта. Фото: Telegram Наталки Діденко

Погода у Києві 13 липня

У Києві 13 липня очікується сильна спека з температурою повітря до +37 °C.

Спека триматиметься щонайменше до 19-20 липня. У цих числах ймовірне зменшення температур у західних, північних областях та на Вінниччині. Температура повітря знизиться в цих областях до +25... +30 °C.

Південь, схід та значна частина центральних областей України ще перебуватимуть серед надзвичайної спеки тривалий час.

Поради під час спеки

Синоптикиня радить обов'язково захищати голову будь-яким капелюхом під час виходу на вулицю, та не забувати воду.

Що робити при тепловому ударі?

одразу перейти подалі від сонця, у тінь чи під парасолю

зняти верхній одяг

воду пити малими ковтками

покласти на лоба, скроні та під потилицю рушник чи серветку, змочені холодною водою або шматочки льоду: охолодження різко робити не можна

за можливості, створити хоча б мінімальний протяг, ввімкнути вентилятор

При сонячних опіках категорично не можна мастити уражені ділянки засобами, що містять спирт чи жирні мазі-олії.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, науковці попередили про неймовірну високу температуру за всю історію. Цього літа багато країн на різних континентах зіштовхнулися з агресивно високими температурами. Така спека на початку літа ставить під загрозу життя людей по всьому світу.

Через жарку погоду у Львівській області введено обмеження руху для великовагового транспорту. Перечекати спеку водії фур можуть на спеціальних майданчиках — з'явилися координати стоянок.

Раніше ми писали, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання.