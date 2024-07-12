Прогноз погоды на завтра 13 июля от народного синоптика Наталки Диденко

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 13 июля, ожидается незначительное похолодание. Однако это касается только двух областей — Сумской и Харьковской. Погода в других регионах Украины существенно не изменится.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в пятницу, 12 июля.

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Погода в Украине 13 июля

"Как это не удивительно, однако завтра на несколько градусов меньше будет кусать лютая жара Сумщину и Харьковщину. Даже сейчас в Сумах +27 °C, а в Харькове +29 °C — стучим зубами от холода", — пишет синоптик.

13 июля в Сумской области, Харьковской области, на крайнем западе Украины, а также в Крыму ожидается +30... +34 °C.

На остальной территории Украины сильная жара, в течение дня +35...+40 °C, в южной части +38...+42 °C.

Повсюду завтра будет сухо и палящее солнце. Ветер в Украине восточный и юго-восточный, небольшой.

Температурная карта. Фото: Telegram Наталки Диденко

Погода в Киеве 13 июля

В Киеве 13 июля ожидается сильный зной с температурой воздуха до +37 °C.

Жара будет держаться как минимум до 19-20 июля. В этих числах вероятно снижение температур в западных, северных областях и Винницкой области. Температура воздуха снизится в этих областях до +25... +30 °C.

Юг, восток и значительная часть центральных областей Украины будут еще находиться среди чрезвычайной жары длительное время.

Советы во время жары

Синоптик советует обязательно защищать голову любой шляпой во время выхода на улицу и не забывать воду.

Что делать при тепловом ударе?

сразу перейти подальше от солнца, в тень или под зонтик

снять верхнюю одежду

воду пить малыми глотками

положить на лоб, виски и под затылок полотенце или салфетку, смоченные холодной водой или кусочки льда: охлаждение резко делать нельзя

по возможности, создать хотя бы минимальное сквозняк, включить вентилятор

При солнечных ожогах категорически нельзя смазывать пораженные участки средствами, содержащими спирт или жирные мази-масла.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, ученые предупредили о невероятной высокой температуре за всю историю. Этим летом многие страны на разных континентах столкнулись с агрессивно высокими температурами. Такая жара в начале лета ставит под угрозу жизнь людей во всем мире.

Из-за жаркой погоды во Львовской области введено ограничение движения для тяжеловесного транспорта. Переждать жару водители фур могут на специальных площадках — появились координаты стоянок.

Ранее мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.