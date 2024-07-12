Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Народный синоптик Диденко сообщила о похолодании в двух областях arrow

Народный синоптик Диденко сообщила о похолодании в двух областях

12 июля 2024 14:58
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на завтра 13 июля от народного синоптика Наталки Диденко
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В субботу, 13 июля, ожидается незначительное похолодание. Однако это касается только двух областей — Сумской и Харьковской. Погода в других регионах Украины существенно не изменится.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Погода в Украине 13 июля

"Как это не удивительно, однако завтра на несколько градусов меньше будет кусать лютая жара Сумщину и Харьковщину. Даже сейчас в Сумах +27 °C, а в Харькове +29 °C — стучим зубами от холода", пишет синоптик.

13 июля в Сумской области, Харьковской области, на крайнем западе Украины, а также в Крыму ожидается +30... +34 °C.

На остальной территории Украины сильная жара, в течение дня +35...+40 °C, в южной части +38...+42 °C.

Повсюду завтра будет сухо и палящее солнце. Ветер в Украине восточный и юго-восточный, небольшой.

Народный синоптик Диденко сообщила о похолодании в двух областях - фото 1
Температурная карта. Фото: Telegram Наталки Диденко

Погода в Киеве 13 июля

В Киеве 13 июля ожидается сильный зной с температурой воздуха до +37 °C.

Жара будет держаться как минимум до 19-20 июля. В этих числах вероятно снижение температур  в западных, северных областях и Винницкой области. Температура воздуха снизится в этих областях до +25... +30 °C.

Юг, восток и значительная часть центральных областей Украины будут еще находиться среди чрезвычайной жары длительное время.

Советы во время жары

Синоптик советует обязательно защищать голову любой шляпой во время выхода на улицу и не забывать воду.

Что делать при тепловом ударе?

  • сразу перейти подальше от солнца, в тень или под зонтик
  • снять верхнюю одежду
  • воду пить малыми глотками
  • положить на лоб, виски и под затылок полотенце или салфетку, смоченные холодной водой или кусочки льда: охлаждение резко делать нельзя
  • по возможности, создать хотя бы минимальное сквозняк, включить вентилятор

При солнечных ожогах категорически нельзя смазывать пораженные участки средствами, содержащими спирт или жирные мази-масла.

Народный синоптик Диденко сообщила о похолодании в двух областях - фото 2
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, ученые предупредили о невероятной высокой температуре за всю историю. Этим летом многие страны на разных континентах столкнулись с агрессивно высокими температурами. Такая жара в начале лета ставит под угрозу жизнь людей во всем мире.

Из-за жаркой погоды во Львовской области введено ограничение движения для тяжеловесного транспорта. Переждать жару водители фур могут на специальных площадках — появились координаты стоянок.

Ранее мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.

погода Киев лето Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине аномальная жара жара тепловой удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля