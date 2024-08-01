Прогноз погоди на завтра 2 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Жінка п'є воду в автомобілі. Фото ілюстративне: pexels

В Україні у п'ятницю, 2 серпня, очікується тепла літня погода. Температура повітря очікується в межах +25...+30 °C. У західних областях можлива хмарність.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 2 серпня

За словами Діденко, в Україні у п'ятницю, 2 серпня, буде літня погода з температурою повітря +25...+30 °C. У південній частині +28...+32 °C.

"Переважатиме підвищений атмосферний тиск, суха сонячна погода. У західних областях в другій половині дня п'ятниці збільшиться хмарність", — додала синоптик.

Вона додала, що вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний.

Погода у Києві 2 серпня

У Києві 2 серпня очікується суха тепла погода. Температура повітря складатиме +27...+29 °C.

Погода на вихідних

У суботу у західних, північних та у багатьох центральних областях, окрім Дніпропетровщини, суттєво знизиться температура повітря.

Місцями ймовірні грозові дощі. На півдні та сході буде сухо та спекотно.

У неділю, 4 серпня, спека послабне на півдні та сході України.

Прогноз від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.