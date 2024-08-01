Прогноз погоди на завтра 2 серпня від народного синоптика Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко попередила, в яких областях буде найспекотніше завтра
В Україні у п'ятницю, 2 серпня, очікується тепла літня погода. Температура повітря очікується в межах +25...+30 °C. У західних областях можлива хмарність.
Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 2 серпня
За словами Діденко, в Україні у п'ятницю, 2 серпня, буде літня погода з температурою повітря +25...+30 °C. У південній частині +28...+32 °C.
"Переважатиме підвищений атмосферний тиск, суха сонячна погода. У західних областях в другій половині дня п'ятниці збільшиться хмарність", — додала синоптик.
Вона додала, що вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний.
Погода у Києві 2 серпня
У Києві 2 серпня очікується суха тепла погода. Температура повітря складатиме +27...+29 °C.
Погода на вихідних
У суботу у західних, північних та у багатьох центральних областях, окрім Дніпропетровщини, суттєво знизиться температура повітря.
Місцями ймовірні грозові дощі. На півдні та сході буде сухо та спекотно.
У неділю, 4 серпня, спека послабне на півдні та сході України.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
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