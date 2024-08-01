Прогноз погоды на завтра 2 августа от народного синоптика Наталки Диденко

Женщина пьет воду в автомобиле. Фото иллюстративный: pexels

В Украине в пятницу, 2 августа, ожидается теплая летняя погода. Температура воздуха ожидается в пределах +25...+30°C. В западных областях возможна облачность.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 2 августа

По словам Диденко, в Украине в пятницу, 2 августа, будет летняя погода с температурой воздуха +25...+30 °C. В южной части +28...+32 °C.

"Преобладает повышенное атмосферное давление, сухая солнечная погода. В западных областях во второй половине дня пятницы увеличится облачность", — добавила синоптик.

Она добавила, что ветер на Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный.

Погода в Киеве 2 августа

В Киеве 2 августа ожидается теплая сухая погода. Температура воздуха будет составлять +27...+29 °C.

Погода на выходных

В субботу в западных, северных и многих центральных областях, кроме Днепропетровщины, существенно снизится температура воздуха.

Местами возможны грозовые дожди. На юге и на востоке будет сухо и жарко.

В воскресенье, 4 августа, жара ослабнет на юге и востоке Украины.

Прогноз от Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.