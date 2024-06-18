Сильна спека — народний синоптик розповіла про погоду 18 червня

Народний синоптик Діденко розповіла, де в Україні завтра буде найбільша спека
Погода в Україні у середу, 19 червня, буде спекотною та сонячною. Проте місцями очікуються незначні опади.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у вівторок, 18 червня.
Погода в Україні та Києві 18 червня
За словами синоптикині, завтра в Україні буде спекотна, суха сонячна погода, без опадів. Незначні локальні дощі можуть пройти на Волині, Чернігівщині та Сумщині.
Температура повітря по Україні протягом дня очікується +28...+32 °С, на півдні — до +34 °С.
У Києві в середу буде суха сонячна спекотна погода. Температура повітря досягне +28...+30 °С.
Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40 °C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані.
Додамо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання.
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