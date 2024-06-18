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Народний синоптик Діденко розповіла, де в Україні завтра буде найбільша спека

18 червня 2024 16:38
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Улинець Юлія
редактор
Сильна спека — народний синоптик розповіла про погоду 18 червня
Літо і спека в Україні. Фото: Уніан
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Погода в Україні у середу, 19 червня, буде спекотною та сонячною. Проте місцями очікуються незначні опади.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у вівторок, 18 червня.

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За словами синоптикині, завтра в Україні буде спекотна, суха сонячна погода, без опадів. Незначні локальні дощі можуть пройти на Волині, Чернігівщині та Сумщині.

 

температурна карта
Температурна карта 19 червня. Джерело: Facebook Наталки Діденко

Температура повітря по Україні протягом дня очікується +28...+32 °С, на півдні — до +34 °С.

У Києві в середу буде суха сонячна спекотна погода. Температура повітря досягне +28...+30 °С.

 

допис Діденко
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40 °C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані. 

Додамо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання. 

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погода в Україні
Київ
Сонце
Наталка Діденко
синоптик
спека

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