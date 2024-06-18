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Народный синоптик Диденко рассказала, где в Украине завтра будет самая жаркая погода

18 июня 2024 16:38
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Улинец Юлия
редактор
Сильная жара — народный синоптик рассказала о погоде 18 июня
Лето и жара в Украине. Фото: Униан
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Погода в Украине в среду, 19 июня, будет жаркой и солнечной. Однако местами ожидаются небольшие осадки.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко во вторник, 18 июня.

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По словам синоптика, завтра в Украине будет жаркая, сухая солнечная погода без осадков. Небольшие местные дожди могут пройти на Волыни, Черниговщине и Сумщине.

 

температурная карта
Температурная карта 19 июня. Источник: Facebook Наталки Диденко

Температура воздуха в Украине в течение дня ожидается +28...+32 °С, на юге — до +34 °С.

В Киеве будет сухая солнечная жаркая погода. Температура воздуха достигнет +28...+30°С.

 

Сообщение Диденко
Скриншот сообщения Диденко

Напомним, на Кипре в результате теплового удара из-за температуры +40 °C погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Добавим, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.

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Наталка Диденко
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