Сильная жара — народный синоптик рассказала о погоде 18 июня

Народный синоптик Диденко рассказала, где в Украине завтра будет самая жаркая погода
Погода в Украине в среду, 19 июня, будет жаркой и солнечной. Однако местами ожидаются небольшие осадки.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко во вторник, 18 июня.
Погода в Украине и Киеве 18 июня
По словам синоптика, завтра в Украине будет жаркая, сухая солнечная погода без осадков. Небольшие местные дожди могут пройти на Волыни, Черниговщине и Сумщине.
Температура воздуха в Украине в течение дня ожидается +28...+32 °С, на юге — до +34 °С.
В Киеве будет сухая солнечная жаркая погода. Температура воздуха достигнет +28...+30°С.
Напомним, на Кипре в результате теплового удара из-за температуры +40 °C погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Добавим, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.
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