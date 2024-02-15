Прогноз погоди в Україні на завтра, 16 лютого, від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра очікувати морозів та тепла
Погода в Україні завтра, 16 лютого, буде різною. Очікуються значні температурні контрасти. У деяких областях варто очікувати морозів, а в інших — весняного тепла.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
Найближчої ночі в Луганській області буде до -7 °C, а на Закарпатті вдень — +10...+12 °C.
За словами Діденко, найтеплішою очікується погода в західних областях України, максимально +7...+12 °C.
Найхолодніше буде в східній частині. Температура повітря там очікується 0...-3 °C, а вночі до -7 °C.
У центральних областях вдень -1...+3 °C, у Дніпрі з районами близько 0 °C, у Кропивницькому з районами та у Вінницькій області +3...+6 °C.
У північній частині України протягом дня буде -2...+3 °C, а у південній — +4...+9 °C.
Вітер в Україні очікується східного та південно-східного напрямків, помірний, на сході рвучкий.
Завтра сонячна погода очікується лише у західних областях України, на решті території — хмарно. Опади у вигляді мокрого снігу будуть у Сумській, Харківській, Черкаській та Полтавській областях.
Погода у Києві
У столиці вночі буде 0...+2 °C, вдень — +2...+4 °C. Небо буде хмарним, серйозних опадів не очікується.
Діденко додала, що найближчим часом в Україні денна температура повітря не опускатиметься нижче нуля.
Нагадаємо, погода в Україні 15 лютого буде дощовою та прохолодною. У Київській, Чернігівській, Харківській та інших областях прогнозують дощі з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про небезпеку лавини на Прикарпатті та Закарпатті й штормові пориви вітру до 20 м/с на сході та півдні.
Раніше у Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.
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