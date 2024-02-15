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Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра очікувати морозів та тепла

15 лютого 2024 13:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 16 лютого, від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 16 лютого, буде різною. Очікуються значні температурні контрасти. У деяких областях варто очікувати морозів, а в інших — весняного тепла.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

Найближчої ночі в Луганській області буде до -7 °C, а на Закарпатті вдень — +10...+12 °C.

За словами Діденко, найтеплішою очікується погода в західних областях України, максимально +7...+12 °C.

Найхолодніше буде в східній частині. Температура повітря там очікується 0...-3 °C, а вночі до -7 °C.

У центральних областях вдень -1...+3 °C, у Дніпрі з районами близько 0 °C, у Кропивницькому з районами та у Вінницькій області +3...+6 °C.

У північній частині України протягом дня буде -2...+3 °C, а у південній — +4...+9 °C.

Вітер в Україні очікується східного та південно-східного напрямків, помірний, на сході рвучкий.

Завтра сонячна погода очікується лише у західних областях України, на решті території — хмарно. Опади у вигляді мокрого снігу будуть у Сумській, Харківській, Черкаській та Полтавській областях.

Прогноз температури повітря в Україні 16 лютого
Прогноз температури повітря в Україні 16 лютого. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода у Києві

У столиці вночі буде 0...+2 °C, вдень — +2...+4 °C. Небо буде хмарним, серйозних опадів не очікується.

Діденко додала, що найближчим часом в Україні денна температура повітря не опускатиметься нижче нуля.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні 15 лютого буде дощовою та прохолодною. У Київській, Чернігівській, Харківській та інших областях прогнозують дощі з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про небезпеку лавини на Прикарпатті та Закарпатті й штормові пориви вітру до 20 м/с на сході та півдні. 

Раніше у Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.

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