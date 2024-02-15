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Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ожидать морозов и тепла

15 февраля 2024 13:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 16 февраля, от Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 16 февраля, будет разной. Ожидаются значительные температурные контрасты. В некоторых областях следует ожидать морозов, а в других — весеннего тепла.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

В ближайшую ночь в Луганской области будет до -7 °C, а на Закарпатье днем — +10...+12 °C.

По словам Диденко, самой теплой ожидается погода в западных областях Украины, максимально +7...+12 °C.

Холоднее всего будет в восточной части. Температура воздуха там ожидается 0...-3°C, а ночью до -7°C.

В центральных областях днем -1...+3°C, в Днепре с районами около 0°C, в Кропивницком с районами и Винницкой области +3...+6°C.

В северной части Украины в течение дня -2...+3 °C, а в южной — +4...+9 °C.

Ветер в Украине ожидается восточного и юго-восточного направлений, умеренный, на востоке порывистый.

Завтра солнечная погода ожидается только в западных областях Украины, на остальной территории облачно. Осадки в виде мокрого снега будут в Сумской, Харьковской, Черкасской и Полтавской областях.

Прогноз температуры воздуха в Украине 16 февраля
Прогноз температуры воздуха в Украине 16 февраля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве

В столице ночью будет 0...+2°C, днем - +2...+4°C. Небо будет облачным, серьезных осадков не ожидается.

Диденко добавила, что в ближайшее время в Украине дневная температура воздуха не будет опускаться ниже нуля.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине 15 февраля будет дождливая и прохладная. В Киевской, Черниговской, Харьковской и других областях прогнозируется дождь с мокрым снегом. Также синоптики предупреждают об опасности лавины на Прикарпатье и Закарпатье и штормовых порывах ветра до 20 м/с на востоке и юге.

Ранее в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. В результате этого, как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.

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