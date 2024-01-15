Погода в Україні завтра, 16 січня — прогноз Наталки Діденко

Крижаний дощ зі снігом у Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні завтра, 16 січня, очікується мінлива погода. Невеликі морози передбачаються на заході, півночі та в центрі країни.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 16 січня

Циркуляція повітряних мас в Західній Європі. Джерело: Facebook Наталки Діденко

Температура повітря завтра, 16 січня, в Україні становитиме:

вночі — -6...-2 °C;

вдень — -4...+1 °C.

У східних та південних областях завтра погода буде теплішою:

вночі — -2...+3 °C;

вдень — +2...+6 °C, в Криму — +7...+10 °C.

Також на заході та в центрі країни в цей день очікуються опади. Переважно йтиме мокрий сніг та сніг. На півдні мокрий сніг із переходом у дощ, вдень в Одеській та Миколаївській областях опадів не буде. На сході йтиме помірний мокрий сніг із переходом у дощ, помірні опади, на півночі — без істотних опадів.

У Києві завтра очікується помірно холодна погода з температурою повітря -5...-2 ºС градусів, на дорогах ожеледиця. Також, за повідомленням синоптикині, найхолоднішими днями цього тижня будуть 17 та 18 січня.

Джерело: Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі заявили, що завтра, 16 січня, по всій території України буде хмарно. Синоптики попередили про дощі та морози, через що на дорогах буде утворюватися ожеледь.

Водночас до кінця другої половини січня передбачається поступове підвищення температури повітря у більшості регіонів України. З невеликою періодичністю очікуються сніг, мокрий сніг та дощі.