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Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра пройдут ледяные дожди

15 января 2024 17:21
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра, 16 января — прогноз Наталки Диденко
Дождь со снегом в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине завтра, 16 января, ожидается переменная погода. Небольшие морозы ожидаются на западе, севере и в центре страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

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Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра пройдут ледяные дожди
Циркуляция воздушных масс в Западной Европе. Источник: Facebook Наталки Диденко

Температура воздуха завтра, 16 января, в Украине составит:

  • ночью -6...-2 °C;
  • днем -4...+1 °C.

В восточных и южных областях завтра погода будет теплее:

  • ночью -2...+3 °C;
  • днем - +2...+6 °C, в Крыму — +7...+10 °C.

Также на западе и в центре страны ожидается дождь. Преимущественно пойдет мокрый снег и снег. На юге мокрый снег, переходящий в дождь, днем в Одесской и Николаевской областях осадков не будет. На востоке будет идти умеренный мокрый снег с переходом в дождь, умеренные осадки, на севере — без существенных осадков.

В Киеве завтра ожидается умеренно холодная погода с температурой воздуха -5...-2ºС, на дорогах гололедица. Также, по сообщению синоптика, самыми холодными днями на этой неделе будут 17 и 18 января.

Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра пройдут ледяные дожди
Источник: Facebook Наталки Диденко

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре заявили, что завтра, 16 января, по всей территории Украины будет облачно. Синоптики предупредили о дождях и морозах, из-за чего на дорогах будет образовываться гололед.

В то же время до конца второй половины января ожидается постепенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов Украины. С небольшой периодичностью ожидаются снег, мокрый снег и дожди.

погода
Украина
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