Прогноз погоди в Україні на 16 січня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про дощі та морози завтра
Завтра, 16 січня, по всій території України буде хмарно. Синоптики попередили про дощі та морози. Внаслідок цього на дорогах буде утворюватися ожеледь.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
У південній частині, вдень в Донецькій та Луганській областях дощ, а вночі з мокрим снігом. Температура вночі -2...+3 °C, вдень — +2...+7 °C.
У центральних, Харківській, Сумській областях сніг, вдень з дощем. Синоптики попередили про ожеледь та налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень -3...+2 °C.
На решті території місцями очікується невеликий сніг, температура -3...-8 °C, вдень 0...-5 °C.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
В Карпатах буде сніг, температура вночі та вдень -5...-10 °C.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -3...-8 °C, вдень 0...-5 °C;
- у Києві вночі -3...-5 °C, вдень -1...-3 °C.
Сніголавинна ситуація в Карпатах
Синоптики розповіли, що значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали утриматись від походів на високогір'я.
Помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Нагадаємо, погода в Україні 15 січня буде з невеликим та помірним снігом. Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Також ми писали, що сьогодні, 15 січня, українцям не варто очікувати суттєвих магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
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