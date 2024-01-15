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В Укргідрометцентрі попередили про дощі та морози завтра

15 січня 2024 13:49
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 16 січня від Укргідрометцентру
Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 16 січня, по всій території України буде хмарно. Синоптики попередили про дощі та морози. Внаслідок цього на дорогах буде утворюватися ожеледь.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

У південній частині, вдень в Донецькій та Луганській областях дощ, а вночі з мокрим снігом. Температура вночі -2...+3 °C, вдень — +2...+7 °C.

У центральних, Харківській, Сумській областях сніг, вдень з дощем. Синоптики попередили про ожеледь та налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень -3...+2 °C.

На решті території місцями очікується невеликий сніг, температура -3...-8 °C, вдень 0...-5 °C.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

В Карпатах буде сніг, температура вночі та вдень -5...-10 °C.

Прогноз погоди в Україні на 16 січня
Прогноз погоди на завтра. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. 

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі -3...-8 °C, вдень 0...-5 °C;
  • у Києві вночі -3...-5 °C, вдень -1...-3 °C.

Сніголавинна ситуація в Карпатах

Синоптики розповіли, що значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали утриматись від походів на високогір'я.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Нагадаємо, погода в Україні 15 січня буде з невеликим та помірним снігом. Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Також ми писали, що сьогодні, 15 січня, українцям не варто очікувати суттєвих магнітних бур. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

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