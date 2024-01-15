Прогноз погоды в Украине на 16 января от Укргидрометцентра

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 16 января, по всей территории Украины будет облачно. Синоптики предупредили о дождях и морозах. В результате этого на дорогах будет образовываться гололед.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

В южной части днем в Донецкой и Луганской областях дождь, а ночью с мокрым снегом. Температура ночью -2...+3°C, днем — +2...+7°C.

В центральных, Харьковской, Сумской областях снег, днем с дождем. Синоптики предупредили об гололеде и налипании мокрого снега. Температура ночью и днем -3...+2°C.

На остальной территории местами ожидается небольшой снег, температура -3...-8 °C, днем 0...-5 °C.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах снег, температура ночью и днем -5...-10 °C.

Прогноз погоды на завтра. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет облачно, местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -3...-8°C, днем 0...-5°C;

в Киеве ночью -3...-5°C, днем -1...-3°C.

Снеголавинная ситуация в Карпатах

Синоптики рассказали, что значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", — говорится в сообщении.

Людей призвали воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Напомним, погода в Украине 15 января будет с небольшим снегом. Кроме того, синоптики предупреждают об гололеде. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Также мы писали, что сегодня, 15 января, украинцам не следует ожидать существенных магнитных бурь. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.