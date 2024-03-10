Прогноз погоди в Україні 11 березня від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко розповіла, як антициклон вплине на погоду в понеділок
Україна в понеділок, 11 березня, перебуватиме значною мірою під впливом антициклону на ім'я Klemens. У зв'язку з цим опадів у цей день в більшості областей не передбачається.
Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 11 березня
Втім, народний синоптик додала, що близькість атмосферних фронтів циклонічної системи Elfi призведе до дощів і сильного вітру у західних областях. При цьому температура повітря істотно не зміниться.
У нічні години -1...-7 °C, на заході +1...+5 °C. Протягом дня у понеділок очікується на півночі та сході +1...+4 °C, у центральних областях +5...+8 °C, на Полтавщині +2...+4 °C. У південних областях та на заході буде +6...+11 °C, на Закарпатті до +15 °C.
Погода в Києві 11 березня
У Києві 11-го березня опадів не очікується. Вночі на мешканців столиці очікує -1...-4 °C, вдень близько +5 °C.
В наступні дні очікується зниження температури повітря та збільшення опадів у вигляді дощу та мокрого снігу.
Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні наступного тижня. За її словами, очікуються дощі з мокрим снігом.
Також ми писали, що березень не буде теплим. Синоптики радять не ховати теплий одяг на перший місяць весни.
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