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Народный синоптик Диденко рассказала, как антициклон повлияет на погоду в понедельник

10 марта 2024 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 11 марта, без осадков
Люди гуляют по улице весной. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Украина в понедельник, 11 марта, будет в значительной степени под влиянием антициклона по имени Klemens. В связи с этим осадков в этот день в большинстве областей не предполагается.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Антициклон Klemens. Фото: скриншот

Погода в Украине 11 марта

Впрочем, народный синоптик добавил, что близость атмосферных фронтов циклонической системы Elfi приведет к дождям и сильному ветру в западных областях. При этом температура воздуха существенно не изменится.

В ночные часы -1...-7 °C, на западе +1...+5 °C. В понедельник ожидается на севере и востоке +1...+4 °C, в центральных областях +5...+8 °C, в Полтавской области +2...+4 °C. В южных областях и на западе будет +6...+11 °C, в Закарпатье до +15 °C.

Погода в Киеве 11 марта

В Киеве 11 марта осадков не ожидается. Ночью жителей столицы ожидает -1...-4 °C, днем около +5 °C.

В последующие дни ожидается понижение температуры воздуха и увеличение осадков в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на следующей неделе. По ее словам, ожидается дождь с мокрым снегом.

Также мы писали, что март не будет теплым. Синоптики советуют не прятать тёплую одежду на первый месяц весны.

погода
Киев
Украина
прогнозы
Наталка Диденко
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