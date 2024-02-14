Погода в Україні 15 лютого від Наталки Діденко — детальний прогноз

Народний синоптик Діденко розповіла, в яких областях завтра дощитиме
В Україні в четвер, 15 лютого, очікується "свіжа", проте не дуже холодна погода. Дощитиме в цей день переважно в центрі країни, місцями в північних та південних областях.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook в середу, 14 лютого.
Погода в Україні 15 лютого
За її словами, якщо температура повітря стане нижчою, то в цих регіонах ввечері 15 лютого можливий мокрий сніг.
Температура повітря в середньому становитиме +2...+7 °С, на півдні — +6...+11 °С.
На заході та сході країни опадів в цей день не передбачається.
Вітер очікується переважно східного напрямку, на сході та півдні країни можливі штормові пориви до 15-20 м/с.
Погода в Києві 15 лютого
В столиці в цей день місцями йтимуть незначні опади.
Температура повітря:
- вночі — +1...+3 °С;
- вдень — +2...+4 °С.
"Надалі погода буде, можливо, не така, як нам хочеться, як ми її підштовхуємо до весняного тепла, вона залишатиметься собою, тобто, відповідатиме сезону: вночі близько нуля або невеликі "мінуси", вдень або свіжо або помірно тепло", — додала Діденко.
Нагадаємо, що 14 лютого очікується потужна магнітна буря. Ми писали, яких порад варто дотримуватися, аби уникнути наслідків космічного явища на здоров'я.
Також ми писали, що в деяких областях України впродовж цього тижня очікується дощова погода. Проте на півдні країни температура повітря підніметься до +13 °C, а у горах буде дощ з мокрим снігом.
Читайте Новини.LIVE!