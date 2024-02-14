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Народний синоптик Діденко розповіла, в яких областях завтра дощитиме

14 лютого 2024 15:51
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 15 лютого від Наталки Діденко — детальний прогноз
Жінка йде в дощову погоду по вулиці. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні в четвер, 15 лютого, очікується "свіжа", проте не дуже холодна погода. Дощитиме в цей день переважно в центрі країни, місцями в північних та південних областях. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook в середу, 14 лютого.

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За її словами, якщо температура повітря стане нижчою, то в цих регіонах ввечері 15 лютого можливий мокрий сніг.

Температура повітря в середньому становитиме +2...+7 °С, на півдні — +6...+11 °С.

На заході та сході країни опадів в цей день не передбачається. 

Вітер очікується переважно східного напрямку, на сході та півдні країни можливі штормові пориви до 15-20 м/с. 

погода від Наталки Діденко
Карта погоди. Фото: Наталка Діденко

Погода в Києві 15 лютого

В столиці в цей день місцями йтимуть незначні опади.

Температура повітря:

  • вночі — +1...+3 °С;
  • вдень — +2...+4 °С.

"Надалі погода буде, можливо, не така, як нам хочеться, як ми її підштовхуємо до весняного тепла, вона залишатиметься собою, тобто, відповідатиме сезону: вночі близько нуля або невеликі "мінуси", вдень або свіжо або помірно тепло", — додала Діденко. 

погода від Наталки Діденко
Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, що 14 лютого очікується потужна магнітна буря. Ми писали, яких порад варто дотримуватися, аби уникнути наслідків космічного явища на здоров'я. 

Також ми писали, що в деяких областях України впродовж цього тижня очікується дощова погода. Проте на півдні країни температура повітря підніметься до +13 °C, а у горах буде дощ з мокрим снігом.

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Наталка Діденко
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