Погода в Украине 15 февраля от Наталки Диденко — подробный прогноз

Народный синоптик Диденко рассказала, в каких областях завтра будет дождливо
В Украине в четверг, 15 февраля, ожидается "свежая", однако не очень холодная погода. Дожди в этот день будут идти преимущественно в центре страны, местами в северных и южных областях.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook в среду, 14 февраля.
Погода в Украине 15 февраля
По ее словам, если температура воздуха станет ниже, то в этих регионах вечером 15 февраля возможен мокрый снег.
Температура воздуха в среднем будет +2...+7 °С, на юге — +6...+11 °С.
На западе и востоке осадков в этот день не ожидается.
Ветер ожидается преимущественно в восточном направлении, на востоке и юге страны возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.
Погода в Киеве 15 февраля
В столице в этот день местами будут кратковременные осадки.
Температура воздуха:
- ночью — +1...+3 °С;
- днем — +2...+4 °С.
"В дальнейшем погода будет, возможно, не такая, как нам хочется, как мы ее подталкиваем к весеннему теплу, она будет оставаться собой, то есть будет соответствовать сезону: ночью около нуля или небольшие "минусы", днем или свежо, или умеренно тепло", — добавила Диденко.
Напомним, что 14 февраля ожидается мощная магнитная буря. Мы писали, каких советов следует придерживаться, чтобы избежать последствий космического явления на здоровье.
Также мы писали, что в некоторых областях Украины в течение этой недели ожидается дождливая погода. Тем не менее на юге страны температура воздуха поднимется до +13 °C, а в горах будет дождь с мокрым снегом.
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