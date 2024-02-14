Погода в Украине 15 февраля от Наталки Диденко — подробный прогноз

Женщина идет в дождливую погоду по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в четверг, 15 февраля, ожидается "свежая", однако не очень холодная погода. Дожди в этот день будут идти преимущественно в центре страны, местами в северных и южных областях.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook в среду, 14 февраля.

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По ее словам, если температура воздуха станет ниже, то в этих регионах вечером 15 февраля возможен мокрый снег.

Температура воздуха в среднем будет +2...+7 °С, на юге — +6...+11 °С.

На западе и востоке осадков в этот день не ожидается.

Ветер ожидается преимущественно в восточном направлении, на востоке и юге страны возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

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В столице в этот день местами будут кратковременные осадки.

Температура воздуха:

ночью — +1...+3 °С;

днем — +2...+4 °С.

"В дальнейшем погода будет, возможно, не такая, как нам хочется, как мы ее подталкиваем к весеннему теплу, она будет оставаться собой, то есть будет соответствовать сезону: ночью около нуля или небольшие "минусы", днем или свежо, или умеренно тепло", — добавила Диденко.

Скриншот сообщения из Facebook Натальи Диденко

Напомним, что 14 февраля ожидается мощная магнитная буря. Мы писали, каких советов следует придерживаться, чтобы избежать последствий космического явления на здоровье.

Также мы писали, что в некоторых областях Украины в течение этой недели ожидается дождливая погода. Тем не менее на юге страны температура воздуха поднимется до +13 °C, а в горах будет дождь с мокрым снегом.